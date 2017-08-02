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 Общество
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 Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция

паспорт

В Украине ежедневно оформляется около 21-22 тысяч биометрических паспортов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии Укринформу официальный представитель Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

"Сейчас ежедневно оформляется приблизительно 21-22 тысячи биометрических паспортов", - сказал Гунько.

По его словам, пока в ГМС не наблюдают тенденцию к снижению ажиотажа на получение биометрических паспортов. "Мы надеемся, что это решится уже через несколько недель", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиграфкомбинат "Украина" закупит дополнительное оборудование за 1,7 млн евро для изготовления биометрических паспортов

Напомним, 11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена". C начала действия "безвиза" им уже воспользовались более 100 тысяч украинцев. Для этого, прежде всего, нужно иметь биометрический паспорт, если нет загранпаспорта с действующей визой. Это условие и стало одной из причин возникновения длинных очередей в сервисных центрах.

Также читайте: С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян
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Так люди бідують при цій владі, так бідують...
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А по ТВ сообщили что спрос упал втрое.Наверное к осени все будет легче.
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В Черновцах пипец, в 5 00 на улице у центра как у автомата с боярой в Рязани .
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Выфсёврёти, наши люди по безвизу в Европу не едут.
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Люди едут в Европу, чтобы заработать на безбедную жизнь.
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клята хунта все робить щоб зачистити землю від украінців
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Три дня , вернее три ночи , пытаюсь записаться в " Электронной очереди " на получение паспорта ! Нифига . Наверное места заканчиваются ну ооооооооооочень быстро .
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Під"їдьте до ДП "Документ" на Бажана 1-Е о 17.00, запишіться у охоронника, на наступний день за 3 години оформите документи, отримаєте звісно пізніше. Отакі діла.
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Вы цены согласуйте: она хочет как в ОВИРе или как в спецконторах по выкачке денег по удачному поводу. Соответственные и сроки будут.
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Так ей же несрочно, чего мучаться, у нас сегодня +38 на улице .
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Статистика неполная: не указано, сколько среди них заробитчан, сколько воров и сколько едут за деньги от сдачи жилплощади арабам.
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а сколько едут в сексуальное рабство...
и вообще, если вспомнить госдолгдолг США, то это страх у ужОс!....
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Не совсем понимаю, каким образом вы сделали своим доходом, позволяющим Вам ездить за границу, госдолг США. Может, поделитесь рецептом?
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нет!...
ни с кем ничем делится не собираюсь - ВСЁ МОЁ!...
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Скажите, хоть куда поехать посмотреть на них, буду считать что в Марокко сгонял.
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Да в любой украинский вуз зайдите. Или сгоняйте на вещевой рынок.
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У нас нету, только в меде есть индусы, но их мало, на рынке тоже мало, только кожа под армянами, вот такие мы невезучие .
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Вымывается активный протестный электорат...отже насчитают на выборах..все выехавшие, но не вьехавшие обратно, честно проголосуют за папу... Гениальный ход...а главный пограничник предоставит список отсутствующих😅
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А деньги протестному электорату кто выдал ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКаждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция
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