 Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии Укринформу официальный представитель Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
"Сейчас ежедневно оформляется приблизительно 21-22 тысячи биометрических паспортов", - сказал Гунько.
По его словам, пока в ГМС не наблюдают тенденцию к снижению ажиотажа на получение биометрических паспортов. "Мы надеемся, что это решится уже через несколько недель", - добавил он.
Напомним, 11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена". C начала действия "безвиза" им уже воспользовались более 100 тысяч украинцев. Для этого, прежде всего, нужно иметь биометрический паспорт, если нет загранпаспорта с действующей визой. Это условие и стало одной из причин возникновения длинных очередей в сервисных центрах.
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и вообще, если вспомнить госдолгдолг США, то это страх у ужОс!....
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ни с кем ничем делится не собираюсь - ВСЁ МОЁ!...
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