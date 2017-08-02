 Основные коррупционные схемы блокированы с введением нового порядка управления госземлями, - Мартынюк

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишут Украинские новости.
"Я уверенно могу сказать, что стратегия не породит коррупцию, и не может этого сделать, так как максимально сужает все возможности для маневра у чиновника", - сказал он, подчеркнув, что именно эффективностью принятых антикоррупционных мер обусловлена значительная часть критики документа.
Временное проседание темпов выдачи земельных участникам АТО в связи с установлением паритета между объемом безоплатной передачи земли и результатами земельных аукционов, будет нивелировано активизацией земельных торгов.
"Фактически мы создали стимулы для общественности - контролировать чиновников и процесс безоплатной передачи земель. Думаю, все согласны, и сами участники АТО в первую очередь, с тем, что они не для того воевали на Востоке, чтобы чиновники набивали себе карманы", - сказал Максим Мартынюк.
Текущее же соотношение ставило вопрос об эффективности использования государственных земельных ресурсов. В качестве примера Мартынюк привел Днепропетровскую область, где с начала года на аукционах по продаже права аренды государственной земли не было реализовано ни одного гектара, в то время как на момент принятия Стратегии было подано заявлений на бесплатное выделение земли на 52 тыс.гектаров.
Отдельный аспект реализации Стратегии - ставки аренды, по которым госземли передаются в пользование. Документ устанавливает унифицированные правила распоряжения землями - срок аренды 7 лет и ставка аренды - не ниже 8% от нормативной денежной оценки. В то же время, по значительной части заключенных ранее договоров аренды госземель ставка аренды составляет минимальные 3%.
"Мы мониторим такие договора и либо инициируем повышения ставки, либо не продлеваем их. Таким образом, освобождаются участки для продажи прав аренды на аукционе. Я уверен, что коррупционные сделки, благодаря Стратегии, останутся в прошлом. А земли хватит и участникам АТО, и жителям тех сел, где эти земли находятся", - подчеркнул первый замминистра.
Кабинет Министров Украины 7 июня 2017 принял Стратегию усовершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими. Документ вводит унифицированные правила при распоряжении землями.
Так, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах по единым стартовым условиям - на срок 7 лет при ставке не ниже 8% от нормативной денежной стоимости этой земли, что соответствует среднему уровню аренды по отрасли.
Также введен расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безоплатно не более 25% от площади земель, которые были переданы в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).
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