 Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Чауса

"По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Третья дисциплинарная палата определила: (…) рассмотрев жалобу председателя Днепровского районного суда города Киева Ластовки Н.Д., открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Днепровского районного суда города Киева Чауса Николая Алексеевича", - говорится в сообщении управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП по итогам заседания Третьей дисциплинарной палаты, состоявшегося в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.
Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.
С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Молдовы оставил судью Чауса под домашним арестом
В настоящее время судья находится под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе.
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Украинцы поставлены в такие условия, при которых даже их квартиры могут отобрать за неуплату услуг ЖКХ, рассказал композитор Владимир Быстряков в авторской программе Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 13.59 | комментариев: 7
Быстряков: Мы чувствуем себя квартирантами на чужой земле. А вы говорите о патриотизме
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Украина тихо и медленно вымирает, рассказал в эфире авторской программы Дмитрия Гордона "ГОРДОН" на телеканале "112 Украина" композитор Владимир Быстряков.
"Кроме всего прочего, мы поставлены в такие условия, при которых даже наши квартиры могут отобрать за неуплату услуг ЖКХ... То есть чем дальше, тем больше мы чувствуем себя квартирантами на чужой земле. А вы говорите о патриотизме. Мы здесь ничего не имеем! Это все принадлежит этим дядям! Одному - электроэнергия. И как он как захочет, так и будет нам руки выкручивать. Другому - газ. О каком патриотизме может идти речь?" - отметил он.
Композитор добавил, что не может назвать в правительстве и парламенте никого, кто борется за права граждан.
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"Власть существует сама по себе и только для того, чтобы самообогащаться. А мы там ни при чем", - подытожил он.
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- после всестороннего и объективного рассмотрения, комиссия не нашла в действиях судьи противоречащих законам Украины и нарушающих морально-этические нормы?
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