 Беларусь выдала России активиста партии "Яблоко" Егорова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам адвоката Светланы Сидоркиной, сейчас Егоров находится в СИЗО города Торопец Тверской области России.
В России против Егорова возбудили уголовное дело по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. По словам Егорова, речь идет о его посте в социальной сети "Вконтакте", в котором он резко высказался о президенте России Владимире Путине.
Активист покинул Россию в середине июня после того, как его дом в Торопце несколько раз поджигали неизвестны. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. В начале июля Егоров сообщил, что власти Украины отказала ему в предоставлении политического убежища, после чего он отправился в Минск.
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Неча на зеркало пенять.
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решение податься в белорашку конечно же странное, но вполне можно понять
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Беларусы = Лукашенко?
Тогда - какое равенство верно:
1. Украинцы = Порошенко
2. Украинцы = Тимошенко
3. Украинцы = Янукович
4. Украинцы = Ляшко
5. Украинцы = Ярош
6. Украинцы = Савченко
...
Или всё зависит от текущего, раскрученного момента?
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Ты же обещала, что мне - недорослю, неизвестной зверушке и барану (я в правильном порядке назвал? ах, да, забыл - я недостоит почётного звания - дебил), больше не кормить. Ну не в коня корм. Попробуй, что-ли, усилителя вкуса добавить или разбавь лапшу двойного назначения каким-либо соусом.
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а то выглядит так что Лука твою маму поимел раз ты его так ласково называешь
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Этот-типичный пример, а в жизни есть много чего того, что нравится одновременно и кацапам, и украинцам и беларусам.
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От Диктатора к Диктатору
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А вот это "глава государства Беларусь приглашал " ты где скопипастил, неудачник?
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