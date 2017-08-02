EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  921  65
Все про:Беларусь (2664) Россия (71674) экстрадиция (303) активист (495)

 Беларусь выдала России активиста партии "Яблоко" Егорова

егоров

Активист российской партии "Яблоко" Владимира Егорова, об исчезновении которого в Беларуси ранее заявили правозащитники, экстрадировали из Минска в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, сейчас Егоров находится в СИЗО города Торопец Тверской области России.

В России против Егорова возбудили уголовное дело по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. По словам Егорова, речь идет о его посте в социальной сети "Вконтакте", в котором он резко высказался о президенте России Владимире Путине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может использовать строящуюся в Беларуси АЭС в качестве "неконвенционального оружия", - Грибаускайте

Активист покинул Россию в середине июня после того, как его дом в Торопце несколько раз поджигали неизвестны. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. В начале июля Егоров сообщил, что власти Украины отказала ему в предоставлении политического убежища, после чего он отправился в Минск.

Читайте: Пока российские войска будут находиться в Беларуси, полного спокойствия не будет, - посол Украины Кизим
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дело Падлика Морозова в Беларусии живет и процветает !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В начале июля Егоров сообщил, что власти Украины отказала ему в предоставлении политического убежища, после чего он отправился в Минск. Источник: https://censor.net.ua/n450138

Неча на зеркало пенять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну в убежище может и отказали, но кто ему тут мешал просто жить , нашел куда сбежать от московитов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"просто жить" в Украине нельзя, надо ВНЖ получить, а это еще тот квест и бабла немеренно нужно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С июля по август прожить уже надо какие то документы ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не сидеть в сизо Торопца то точно, как то кацапня живет годами и не тужится, приехал бы на запад, никто бы и не спрашивал кто он и откуда, тут есть люди с паспортами румынского королевства еще .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
был бы мешок бабла, то да, жить можно, на работу не надо, а если нет? надо как-то быстро определяться с будущим, статус заиметь, на работу устроиться, хоть как-то
решение податься в белорашку конечно же странное, но вполне можно понять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да можно и работу найти если руки не из задницы, тысяч за 6-7 нашел бы и без документов , на жизнь бы хватало, но это же либерал, хочет движухи и славы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь уже ему бабло не нужно.......и накормят, и напоют, и спать уложат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если кому что бацька загарантирует, то непременно сделает как его о том москали попросят. Потому что навек братья белорусы и москальская орда, вот только никто не знает почему оно так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чей батька (в переводе на кацапский пахан)?

Беларусы = Лукашенко?
Тогда - какое равенство верно:
1. Украинцы = Порошенко
2. Украинцы = Тимошенко
3. Украинцы = Янукович
4. Украинцы = Ляшко
5. Украинцы = Ярош
6. Украинцы = Савченко
...
Или всё зависит от текущего, раскрученного момента?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украинцы = нац. идея Украины, у нас со времен основания Киева и Руси во власть приглашали и держали там до тех пор, пока нормы создавшей народ идеи исполнялись, если что не так - прогоняли. Так что не проходит твое = мы не москали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе что-то подать, преодолевший рубеж, или ты намертво упёрся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
маме своей подавай, я не заказывал. Что у тебя за проблема? Я тебе, это здесь всем видно, ответил на твой вопрос, еще и в духе тобой сформулированном. В ты мне вместо признательности за ответ хамишь отчаянно, еще и не в первый раз, если вспомнить предыдущий опыт нашего общения на форуме. Тебе витаминов каких-то не хватает или просто щемит где-то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Извини, у тебя, как всегда, одна буква на другую наскакивают и невозможно понять смысл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты уже жаловался похожим образом когда я тебе пример непонимающих смысл в учебника физики гопников приводил. Но это непонимание только твое личное горе, масса людей свободных от твоих проблем все прекрасно понимает, не выдавай свои личные затруднения за всеобщие
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если взяла мужской ник, то держи слово.

Ты же обещала, что мне - недорослю, неизвестной зверушке и барану (я в правильном порядке назвал? ах, да, забыл - я недостоит почётного звания - дебил), больше не кормить. Ну не в коня корм. Попробуй, что-ли, усилителя вкуса добавить или разбавь лапшу двойного назначения каким-либо соусом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на счет "батька" он тебе правильно замечание сделал
а то выглядит так что Лука твою маму поимел раз ты его так ласково называешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
твою маму вообще стадо бомжей поимело раз у тебя впечатления такие и язык твой липкий настолько, нравится тебе твой друг ему и пиши, а мне не надо, я хомячками брезгую, отвали
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вот тогда и заткнись со своим "батька" раз мозгов кот наплакал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ишаку в пах это рассказывай, любитель шевелить губами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же тебя быстро раскрутили, лишнехромосомная...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))да ладошки салфеткой вытри и побрей от волосья, что там отросло, фантазер извращенный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты наверно забыла, что я не извращённый фантазёр, а недоросль, неизвестная зверушка и баран? Я уже удостоюсь от тебя почётного звания - дебил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну иногда у Андрея что то проскальзывает такое, но он не "кацапская козлиная морда", там Нефтекачка в друзьях .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нефтекачка - посёлок в Северском районе Краснодарского края России. Входит в состав Афипского городского поселения.... это что ли? А почему тогда "Бгг", откуда такой скепсис?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Человек из Ставрополя у вас в друзьях, хороший человек, я с ним вживую общался, живет под гнетом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я общался на кацапских форумах и кацапы недолго могут имитировать интелигентность.

Этот-типичный пример, а в жизни есть много чего того, что нравится одновременно и кацапам, и украинцам и беларусам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))я интеллектуал, доходяга, а не интеллигент, вот где ты ошибся
 показать весь комментарий
Ответить
 
И что? Вы даже не представляете, как 3 года назад я (ЛОХ) "джамала" защищал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну Джамал это отдельный разговор, кроме хорошего отношения к Луке к нему у вас есть претензии, к тому же Джамал трехлетней давности совсем другой Джамал .
 показать весь комментарий
Ответить
 
да достало уже это манкуртское племя своей спесивостью, что собой представляют они и сами не знают, но ко всем вокруг лезут от избытка тупости, животные просто какие-то, и все тут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да нет Андрей, они нормальные, к сожалению довольно часто в последнее время прорывается нетерпимость к собеседникам, я понимаю еще когда кацапсина с твмозгами пролез, а так как то неправильно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
так нет проблем неправильное выяснить если есть желание устранить, нормальные люди с этой целью вопросы задают и отношением делятся, а не указы пишут
,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иногда ты можешь красиво писать, жаль, что это только пустые фразы, которыми ты не руководствуешься, а только другим указания даёшь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты бы лучше сожелал о своей бестолковости, я то здесь с идеей и по делу, по этому поводу говорю, ты то что
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все в цьому діалозі, якщо одним словом, то НІ! Українець - сам собі Гетьман. Це і добре і погано. Але більше доброго, оскільки не раб!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украинская идея такая. Киев основан на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы, Русь была создана той же идеей как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки. И на Майдан украинцы вышли с идеей своих предков, с идее противоречия устранить, которые власть создала. Перед идеей все мы равны, она поколения украинцев в единый народ объединяет и нет более крепкой связи. А вот по иному поводу шапку ломать неохота что-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересная версия но, куда и откуда была переправа, какой путь там проходил, напомним себе что основными путями тогда были реки и дорог в нашем понимании не было, с остальным согласен .
 показать весь комментарий
Ответить
 
перевоз через Днепр, факт, это история, в степи дорога куда поедешь или пойдешь, никто не жаловался
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это понятно, что возили то по ней ? Понимаете, торгового тракта нужен товар и его себестоимость плюс перевозка должны оставлять зазор для прибыли, уверены в высокой покупательской способности славянских племен того времени ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот эту версию он пытался мне втюхать, как абсолютную истину, а после так любимых (декларируемых для других правил поведения) им вопросов, я был недостоин был быть причислен к лобызающим его ступни, т.к. был недоросль., неизвестной зверушкой и бараном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сменяемая власть это нормально, да и три последние фамилии никогда властью не были и не будут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нормально, но приравнивание лидера ко всему народу служат только целям пропаганды...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай будем честными, поддержка Луки есть в Беларуси ? Пусть не 86 процентов, но свои 45-50 он имеет ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну хорошо, 25, все равно не сравнить с 10-12 жопоблока .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ті російські ліберали якісь точно недоумковаті. Знайшов де ховатись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ваш барыга лучше выглядит когда с Лукой обнимается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще бы в Северную Корею уехал спасаться
От Диктатора к Диктатору
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увы, если поразмыслить, то это естественный отбор. Панслависты вымирают, когда разобрались, что москали это "мордва разная", разговаривающая на протатареном староболгарском языке - свій поїхав не до свого і не по своє, от бацька й здав...
 показать весь комментарий
Ответить
 
глава государства Беларусь приглашал с Украины к себе в гости и предложил свободный проезд в гости друг к другу . А в Беларусии будут брать граждан Украины в заложники и сдавать в Россию . Вот это дружбу Украине предложили!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да "нулёвка". Твой лишнехромосомный мозжечок так и не смог правильно написать название моей страны.
А вот это "глава государства Беларусь приглашал " ты где скопипастил, неудачник?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нынешние Украина, Белоруссия, Грузия остаются странами, опасными для врагов кремлевских захватчиков власти.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь выдала России активиста партии "Яблоко" Егорова
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти