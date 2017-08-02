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 Местные бюджеты получат более 10 млрд грн на ремонт и содержание дорог, - Минфин

дороги

Местные бюджеты в Украине получат более 10 млрд грн по итогам 2017 года на ремонт и содержание дорог.

Такие данные содержатся в анализе Министерства финансов изменений в государственный бюджет на 2017 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Поскольку в текущем году проходит эксперимент по финансированию ремонта и содержания дорог, за счет перевыполнения таможенных платежей искусственное занижение плановых показателей импортного налога на добавочную стоимость (НДС) приведет к тому, что местным бюджетам по итогам года будет начислено более 10 млрд грн, говорится в документе.

"Несмотря на то, что фактическое перевыполнение этого показателя (импортного НДС - Ред.) за первое полугодие составило 17,6 млрд грн, в принятых Верховной Радой изменениях в государственный бюджет он увеличен только на 8,5 млрд грн против предложенных правительством 33 млрд грн", - говорится в документе.

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В Минфине также отмечают риски невыполнения поступлений в госбюджет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), внутреннему НДС и ряду других показателей.

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете на 2017 год" президент Петр Порошенко подписал 1 августа. Документ опубликован в этот же день.
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