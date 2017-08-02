 Путин пообещал главному коммунисту РФ не трогать Ленина: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, отвечая на вопросы участников всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", Зюганов рассказал, что однажды вопрос перезахоронения встал на совещании у Путина.
Тогда лидер коммунистов РФ отметил, что у стен Кремля хоронили людей с древних времен, в соборах Кремля покоятся останки "державных государей и членов их семей"...
Зюганов подчеркнул, что в соответствии с законом для перезахоронения необходимо согласие родственников. "Я собирал всех родственников... Все до единого поставили под письмом подпись против перезахоронения, и я вручил президенту", - рассказал руководитель КПРФ.
"Надо отдать должное, Путин сказал: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет", - добавил Зюганов.
Он также в очередной раз высказался резко против захоронения Ленина. "Что касается формы захоронения Ленина, она принята та, которая принята в православии, он лежит на два метра ниже уровня земли. Склеповые захоронения и пещерные давно известны", - отметил политик.
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(С)
В книжке так.
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Где в цивилизованном мире такое есть?
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А в Каире за сотню баксов можно купить нормальную мумию!
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Мавзолей Мао Цзэдуна (кит. трад. 毛主席紀念堂, упр. 毛主席纪念堂, пиньинь: Máo Zhǔxí Jìniàntáng, палл.: Мао Чжуси Цзиняньтан, буквально: «Мемориальный комплекс председателя Мао») - мавзолей одного из основателей и многолетнего руководителя КПК и КНР Мао Цзэдуна. Построен в 1976-77 годах в центральной части площади Тяньаньмэнь в Пекине к югу от памятника Народным Героям.
Один из пяти действующих на настоящий момент мавзолеев бывших руководителей социалистических стран (другие четыре - усыпальницы Ленина в Москве, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне, Иосипа Броз Тито в Белграде и Хо Ши Мина в Ханое).
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"купить нормальную мумию"- в Египте так теперь секс куклы называют?)
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Пока в кремле сидят аферисты они как покрывали так и будут покрывать своих предшественников-аферистов, это подлая традиция москальской орды во все времена
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До того, чтобы держать на главной площади страны таранку столетней выдержки и еще и поклоняться ей - до такого даже варвары не додумались.
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Варварство это в третьем тысячелетии держать на главной площади куклу вождя революции 100-летней давности. А уж сделать на погосте трибуну и вовсе попахивает каким-то оккультным маразмом. Закопайте его в конце то концов и снесите это уродское тяжелое депрессивное здание из гранита. Сделайте блин людскую современную площадь страны смотрящей в будущее, а не в мрачное вчера.
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т.е. и дальше будут нарушать закон "оскорбление чувств верующих", по которому были осуждены на реальные сроки группа "Pussy Riot", блогер, активист, который в церкви покемонов ловил... в общем, всё как в РФ!!!!!
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Единая - 6 букв
Россия - 6 букв
Путлер - 6 букв :D
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Если он встанет - я лягу!
(с) путлер (бабушка с половыми огранами дедушки) о дедушке Ленине.
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Это у нас Украине полно всяких продажных партий иуды на службе у кровавых кремлёвских фашистов всякие перекрашенные бандиты из прошлой партии рыгоаналов продажного кацапского холуя теперь в бегах ЗЭКА януковича которые продают свою Украинскую Родину за кроваве кремлёвские сребреники. И которые к большому сожалению пока всех не добил украинский народ.
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