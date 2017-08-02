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Все про:Зюганов (93) Ленин (712) Путин (24090)

 Путин пообещал главному коммунисту РФ не трогать Ленина: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет"

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал не допустить перезахоронения Владимира Ленина и советских деятелей, погребенных у кремлевской стены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, отвечая на вопросы участников всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", Зюганов рассказал, что однажды вопрос перезахоронения встал на совещании у Путина.

Тогда лидер коммунистов РФ отметил, что у стен Кремля хоронили людей с древних времен, в соборах Кремля покоятся останки "державных государей и членов их семей"...

Зюганов подчеркнул, что в соответствии с законом для перезахоронения необходимо согласие родственников. "Я собирал всех родственников... Все до единого поставили под письмом подпись против перезахоронения, и я вручил президенту", - рассказал руководитель КПРФ.

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"Надо отдать должное, Путин сказал: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет", - добавил Зюганов.

Он также в очередной раз высказался резко против захоронения Ленина. "Что касается формы захоронения Ленина, она принята та, которая принята в православии, он лежит на два метра ниже уровня земли. Склеповые захоронения и пещерные давно известны", - отметил политик.

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Как Шариков,который тоже на своих квадратным метрах сидел ....
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Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

(С)
В книжке так.
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но одного вову на другого можно и поменять
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тока хотел написать, что этот вовка хочет сменить другого вовку на посту)
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Желательно побыстрее эту скотину положить рядом.
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Плешивый карлик себе место зарезервировал.
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Варварство это держать труп комуняки на центральной площади столицы.
Где в цивилизованном мире такое есть?
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Есть много! Мумии фараонов есть в музеях Лондона, Парижа, в США много.
А в Каире за сотню баксов можно купить нормальную мумию!
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Так я же про комуняк спрашивала. Но есть. Насчет цивилизации вопросы конечно есть...

Мавзолей Мао Цзэдуна (кит. трад. 毛主席紀念堂, упр. 毛主席纪念堂, пиньинь: Máo Zhǔxí Jìniàntáng, палл.: Мао Чжуси Цзиняньтан, буквально: «Мемориальный комплекс председателя Мао») - мавзолей одного из основателей и многолетнего руководителя КПК и КНР Мао Цзэдуна. Построен в 1976-77 годах в центральной части площади Тяньаньмэнь в Пекине к югу от памятника Народным Героям.
Один из пяти действующих на настоящий момент мавзолеев бывших руководителей социалистических стран (другие четыре - усыпальницы Ленина в Москве, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне, Иосипа Броз Тито в Белграде и Хо Ши Мина в Ханое).
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А в Каире за сотню баксов можно купить нормальную мумию!

-----------------------
"купить нормальную мумию"- в Египте так теперь секс куклы называют?)
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Зюганов пиздабол. Сам ленин завещал похоронить его рядом с матерью. Мнение родственников вторично .Главное- воля самого ленина.
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а то что щас на крастной плосчаде-это не варварство,а цивилизация?
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Членин это святое !Он для вофки место греет. Их положат рядом- валетом !
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Монгольское варварство и не прекращалось, забили главную площадь страны трупаками и мощами...
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упырь крупным планом на фото, такие детьми и питаются, куда только родители смотрят
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Н-да, разные у нас представления о варварстве. Походу, х-ло считает, что настоящий вавилонский зиккурат в столице православных скреп, заряженный настоящим трупом, - это вершина цивилизации. Пздц.
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Сифилитик скоро сам уйдет, попытки подняться уже были. Ну не может он каждый день слышать речевки фанатов харьковского Металлиста, которые весь мир подпевает.
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А тем временем Южмаш работает и радует на зло кацапам. https://journalist.today/start-rakety-s-ukrainskim-dvigatelem-v-yuzhnoj-amerike-video/
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ленин аферист из шоблы марксистов, которые подло обманули неграмотные слои населения всей планеты. Дело в том, что теория маркса является плагиатом на тему физической теории энергообмена, известной как термодинамика. Любой может легко это проверить, достаточно просто взять в руки школьный учебник по физике. Первый закон термодинамики утверждает, что любой объект можно изменить двумя путями: либо за счет передачи теплоты, либо за счет выполнения работы. И уже затем маркс заявляет, что, дескать, общество можно изменить... двумя путями: либо за счет капиталистов, либо за счет пролетариев.
Пока в кремле сидят аферисты они как покрывали так и будут покрывать своих предшественников-аферистов, это подлая традиция москальской орды во все времена
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А когда подохну, забирайте Ульянова себе! Место нынче в центре Москвы, ой какое дорогое
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"никакого варварства на Красной площади не будет"
---------------
До того, чтобы держать на главной площади страны таранку столетней выдержки и еще и поклоняться ей - до такого даже варвары не додумались.
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[Теперь я видел всё... Балет "Ленин и бревно" (Видео) » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/20198-teper-ya-videl-vse-balet-lenin-i-brevno-video.html


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А где Зюганов нашел родственников Ленина?????...... Шок!! И кто такой Пукин, чтобы решать судьбу мумии? На самом деле это все просто комично. Они не понимают кто мы такие. Наше тело всего лишь оболочка.... для программного материала.
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Вовка Вовку не обидет Петух Ворону глаз не выклюнет...
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Никакого иного варварства на Красной площади не будет! - сказал Путин.
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Небось метит на место ильича. И менять надо только первые три буквы. Экономия для страны ))
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Почему три, там же нет ни " Х " , ни "у", ни "о".
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агент Кайзера Вильгельма Ульянов-Бланк должен валятся в ящике,поскольку прожил в Германии 9 лет,в Швейцарии 11 лет.Идеи Карлы Маркса вечно живые.Мировая рывалюция не сдохла 22 июня 1941 года.Хотя по большому счёту немцы правили РАБссией с 1726 года и по 2 марта 1917 года,когда последний Вампиратор РАБссию Николашка Романов-Гольштейн бросил РАБссию по факту к ногам диктатуры ПРОЛЕТАЙрята..
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"никакого варварства на Красной площади не будет"

Варварство это в третьем тысячелетии держать на главной площади куклу вождя революции 100-летней давности. А уж сделать на погосте трибуну и вовсе попахивает каким-то оккультным маразмом. Закопайте его в конце то концов и снесите это уродское тяжелое депрессивное здание из гранита. Сделайте блин людскую современную площадь страны смотрящей в будущее, а не в мрачное вчера.
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Смердючая мумия на центральной площади это не варварство? Ладно...
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Пока он там сидит.... А потом двух вов и гену заспиртовать в петровской Кунсткамере и выставлять на показ, как когда-то после расстрела отрезанную голову бандита Леньки Пантелеева.
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Путин пообещал главному коммунисту РФ не трогать Ленина: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет"

т.е. и дальше будут нарушать закон "оскорбление чувств верующих", по которому были осуждены на реальные сроки группа "Pussy Riot", блогер, активист, который в церкви покемонов ловил... в общем, всё как в РФ!!!!!
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недавно рассекречены секретные директивы и телеграммы чЛенина во все Губернские ГубЧека тогдашней РАБссии,от текста которых в жилах кровь стынет....
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понимать надо так, что, дескать, пока наблюдается варварство в виде лжеца и заказчика убийств украинцев, сирийцев и представителей других народов в кремле, большего варварства на красной площади произойти вообще не может
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помрет путин кацапы, собьют одни пять букв, приклеят другие пять. Меньше труда.
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сЦарь Кровавый Николашка издавал на РАБссии более 5 000 газет и журналов.при чЛенине выходили только "Правда" и "Известия" и листки пропагандонские... Диктатура,а шо делать?
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На месте Красной площади, когда-то. был крепостной ров, в который сбрасывали останки казненных и трупы умерших от эпидемий людей, животных. Большевики устроили свое кладбище на месте древнего могильника.
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Дьяволисты Сатанисты правят РАБссией
Единая - 6 букв
Россия - 6 букв
Путлер - 6 букв :D
666
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Пока я здесь сижу, он будет там лежать!
Если он встанет - я лягу!
(с) путлер (бабушка с половыми огранами дедушки) о дедушке Ленине.
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не сотвори себе Кумира(Идола) но это не про православную РАБссию...
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ОТДАЙТЕ ЛЕНИНА ЗЮГАНОВУ, ПУСТЬ ЕГО ДОМА ДЕРЖИТ И ПЕРЕДАЕТ ПО НАСЛЕДСТУ
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я считаю что Гитлер был в Москве на съезде Коминтерна до Германской революции 8 ноября 1923 года.Иначе зачем было срочно переводить Майн кампф на русский язык для братана Джугашвили некому в Европе неизвестного отставного ефрейтора Австро-Венгерской империи.когда фюрера посадили в тюрьму Ландсдорф он нарапал сию книжицу,но не против РАБссии, а против Франции и отчасти Британии,которые после 1 Мировой обули братскую Германии огромными Репарациями.
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Дикари тоже хоронили своих предков и вождей рядом. Эту традицию переняли москали. Стали хоронить своих вождей на Красной площади. Вождей оказалось много. Сегодня Красная площадь находится в центре Москвы и превращена фактически в кладбище. На Красной площади периодически проходят парады, тяжелая военная техники, от которой содрогается Красная площадь, и подпрыгивают в гробах покойники. Большего издевательства над покойниками тяжело придумать. С Лениным тоже поступили не по человечески и не по христиански. Сделали из него чучело и показывают. Его жена Крупская, его мать были против этого и хотели, чтобы его тело было предано земле. Одним словом россияне или просто русские свиньи.
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А в лапотной паРаше в отличии от Украины там все блоки и партии полностью все - все и путлинские фашисты - рашисты )(уйла и коммунофашисты зюзи....Да даже оппозиция лапотной все едины если дело касается этой проклятой педерации и ведение её оккупационных войн, захват и оккупация территорий других суверенных стран.
Это у нас Украине полно всяких продажных партий иуды на службе у кровавых кремлёвских фашистов всякие перекрашенные бандиты из прошлой партии рыгоаналов продажного кацапского холуя теперь в бегах ЗЭКА януковича которые продают свою Украинскую Родину за кроваве кремлёвские сребреники. И которые к большому сожалению пока всех не добил украинский народ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин пообещал главному коммунисту РФ не трогать Ленина: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет"
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