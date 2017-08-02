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 Мы должны быть бескомпромиссны перед агрессией, исходящей от непредсказуемой страны, - Пенс обвинил Россию в дестабилизации демократии на Балканах

пенс

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в попытках силой изменить международные границы, а также подорвать демократию на Западных Балканах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Россия продолжает стремиться к изменению международных границ с применением силы. Здесь, на Западных Балканах Россия приняла меры по дестабилизации региона для подрыва вашей демократии и отделения вас друг от друга и остальной Европы", - заявил Пенс в среду на саммите Американско-Адриатической Хартии в столице Черногории Подгорице.

"Здесь, в Европе, мы должны быть решительны и бескомпромиссны перед агрессией, исходящей от непредсказуемой страны, бросающей тень с Востока", - сказал Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Российские агенты занимались вербовкой людей и использовали различные механизмы, чтобы сорвать выборы в Черногории", - помощник Тиллерсона Хефферн

"Намерения России стали ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались подорвать выборы в Черногории, атаковать ваш парламент и даже совершили попытку убийства вашего премьер-министра, чтобы отвести народ Черногории от решения вступить в наш союз НАТО", - добавил вице-президент США.

Накануне на ужине с президентом Черногории Филипом Вуяновичем Пенс заявил, что "храбрость Черногории, особенно перед лицом российского давления, вдохновляет весь мир".

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил, что Россия серьезно вмешивалась во внутренние дела его страны, пытаясь помешать вступлению в НАТО.

Напомним, по данным черногорских властей, в день выборов в парламент, состоявшихся 16 октября, группа из 20 человек, используя огнестрельное оружие, должна была захватить здание парламента и объявить о победе определенных политических сил. Ранее прокурор Миливое Катнич заявил, что за попыткой насильственного захвата власти на парламентских выборах стояли российские националисты, которые намеревались, помимо прочего, убить премьер-министра Мило Джукановича.

Также в связи с участием в попытке переворота правоохранительные органы Черногории разыскивают россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Республики Сербия Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманя Ристича.
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куда он не поедет везде цапы баламутят - ему не надоело оправдываться - пора шо то делать и кардинально
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Не пора ли у Пенса убирать приставку вице-? Что-то Трампушка совсем раскис в последнее время.
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Молодец" бескомпромиссны в борьбе с рашей" и главное без " озабоченности"
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Майкл говорит ясно и точно. Никаких гламурных "озабоченностей" и "тревог". Респект.
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кремлядь теперь мордой по батарее постоянно возюкать будут, лимиты борзоты москали исчерпали, обратная реакция пошла
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы должны быть бескомпромиссны перед агрессией, исходящей от непредсказуемой страны, - Пенс обвинил Россию в дестабилизации демократии на Балканах
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