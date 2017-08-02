EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, За рубежом
  2195  40
Материалы по теме:
Все про:Албания (14) Норвегия (352) Россия (71674) санкции (6340) Черногория (118) Евросоюз (12059) Могерини (307)

 Четыре страны присоединились к продлению экономических санкций ЕС против России, - Могерини

ес санкции россии против

Страны-кандидаты Албания т Черногория, а также Норвегия и Украина присоединились к продлению санкций ЕС против России из-за агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могеріні, передает Цензор.НЕТ.

"28 июня 2017 года Совет ЕС принял решение 2017/1148. Решение Совета продлевает действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, которая входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон: Снятие санкций с РФ невозможно без выполнения Минска
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Троллінг Раши триває!! Далі буде цікавіше, запасаємось попкорном !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так у нас есть и свои и дальше будет больше - а еще мы и к американским просоеденимся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, що нам китайцям сказати.
Та - дякуємо європейці.
Сибір НАШ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Учитывая, что у китайцев есть собственная "ДэНэРэ" Тайвань, довольно странно выглядит их постоянное воздержались при голосованиях в ООН. Разве что планы на сибирьнаш... Потому и не осуждают захватчика, что на себя его действия примеряют. И учатся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы должны быть бескомпромиссны перед агрессией, исходящей от непредсказуемой страны, - Пенс
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот читаю и думаю, а не обман зрения ли при такой жаре! И Украина к санкциям присоединилась? А где же она 4 года раньше была?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
толстый слой из матов и презрения, и ведь нет оснований ожидать, что это изменится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапчики, просто санкции против педерации сейчас модно, лет через 20 пройдет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда до тупорылых и упоротых слово санкции не доходит, то появляются замечательные слова эмбарго и бойкот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а также Норвегия и Украина присоединились к продлению санкций ЕС против России из-за агрессии против Украины.Источник: https://censor.net.ua/n450130 :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не втому річ..Як би не громадськість,то бариги і на сьогодні б торгували б з агресором у всіх сферах..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби не громадськість, то Овоч і досі президентом був би- і що це доказує?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нічого...Коли Порошенко, під час Майдану ,задерся на бульдозер на Банковій,то стало зрозуміло що революція буде хитро злита і фундамент олігархії -бариги корупціонери залишаться у надійних руках...Що тут скажеш.Ця влада вирішила бути незмінною багато років.Іде на всіх іх власних ЗМІ відкрита маргіналізація новаторів у політиці і просвіту не видко...Видко тільки незмінного, щасливого шахрая Охендовського і барижну стару гвардію...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не зважай Сашко хотів у двох словах вліпити відповідь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не бреши Сашко Зважаєш ,бо запримітив мене виявляється давно,а я вимушено тільки зараз За багато років на "Цензор.НЕТ" і не знав що є такий Саша Крест ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одну справу робимо- рашка має бути знищена як держава!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лижтенштейн и Исландия спрыгнули, Захарченко боятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Албания как Албания, а вот Черногория это как Рязанская область ввела бы санкции против московитов, ото довыпендривались дедывоеватели .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да черногория не государство. У них даже своей валюты нет( соответственно нет своего эмиссионного центра)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот поэтому от вас все шарахаются, у Зимбабве кстати тоже нет, но это не мешает ему быть вашим самым мощным союзником .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ты даёшь. Зимбабве печатает гроши день и ночь. самая крутая инфляция в мире. От нас никто не шарахается. Зашибись страна.Вам до Баларуси лет 20 ещё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По состоянию на сентябрь 2010 года в стране имеют хождение доллары США, разменными монетами являются рэнды ЮАР. Национальная валюта выведена из обращения, купюры в 100 триллионов долларов (максимальный номинал, выпущенный в стране) активно продаются на чёрном рынке туристам и коллекционерам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не против если я ваших продуктовых туристов буду разворачивать восвояси с ссылкой на тебя ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждые полгода появляется такая новость. И каждый раз тролли делают квадратные глаза, что Украина в списке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Місто Мурманськ - раніше було норвежське місто Бярме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Світ заспокоється коли Свинокацапія іздохне.
Всесвітній Бандерівський Марафон набирає обертів.
Слава Степану Андрійовичу Бандері !!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетыре страны присоединились к продлению экономических санкций ЕС против России, - Могерини
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти