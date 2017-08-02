 Четыре страны присоединились к продлению экономических санкций ЕС против России, - Могерини

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могеріні, передает Цензор.НЕТ.
"28 июня 2017 года Совет ЕС принял решение 2017/1148. Решение Совета продлевает действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, которая входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.
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Та - дякуємо європейці.
Сибір НАШ!
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Всесвітній Бандерівський Марафон набирає обертів.
Слава Степану Андрійовичу Бандері !!!
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