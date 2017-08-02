 Зачисление бюджетников в магистратуру продлится до 15 сентября, - Минобразования

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобразования.
При этом в сообщении отмечается, что сроки обнародования списков определяет каждый вуз отдельно, прописывая это в правилах приема. Эти правила не касаются тех, кто поступает на магистратуру по специальности "Право".
Для таких поступающих 3 августа 2017 года состоится единственный профессиональный экзамен в формате внешнего независимого оценивания (ВНО).
Результаты испытания будут размещены на электронных информационных страницах абитуриентов 15 августа, а обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению, состоится до 12.00 29 августа, а зачисление на госбюджет - не позднее 5 сентября.
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