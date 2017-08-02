EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  989  0
Материалы по теме:
Все про:вступительная кампания (112) образование (1566) Минобразования (844)

 Зачисление бюджетников в магистратуру продлится до 15 сентября, - Минобразования

минобразования

Зачисление на места государственного бюджета в магистратуру высших учебных заведений будет происходить до 15 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобразования.

При этом в сообщении отмечается, что сроки обнародования списков определяет каждый вуз отдельно, прописывая это в правилах приема. Эти правила не касаются тех, кто поступает на магистратуру по специальности "Право".

Для таких поступающих 3 августа 2017 года состоится единственный профессиональный экзамен в формате внешнего независимого оценивания (ВНО).

Результаты испытания будут размещены на электронных информационных страницах абитуриентов 15 августа, а обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению, состоится до 12.00 29 августа, а зачисление на госбюджет - не позднее 5 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На бюджетные места в украинских вузах принято 60 тысяч первокурсников, - Минобразования
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗачисление бюджетников в магистратуру продлится до 15 сентября, - Минобразования
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти