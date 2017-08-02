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Все про:мошенничество (704) Польша (3980) украинцы (2559)

 Двум украинцам в Польше грозит до 25 лет тюрьмы за подделку банковских карт

карточки

В Польше предъявлены обвинения польско-украинской преступной группе, которая занималась подделкой банковских платежных карточек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

Агентство внутренней безопасности Польши остановило незаконную деятельность двух поляков и двух украинцев, которые сканировали данные с карточек, копировали их и снимали деньги с банковских счетов.

Как отмечается, трех членов преступной группы задержали в июле 2016 года на Варминско-Мазурском воеводстве. В машине, которой они ехали, были обнаружены платежные карточки с немецкой и российской маркировкой, а также без каких-либо знаков - только с магнитной лентой. У злоумышленников также изъяли ноутбук с программным обеспечением для считывания и ввода данных на платежные карты и устройства для скимминга - переписывание данных с карточек.

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Впоследствии Агентство внутренней безопасности Польши задержало четвертое лицо - Яцека М., который обвиняется в сотрудничестве с тройкой ранее задержанных. Во время обыска его квартиры было найдено незарегистрированное оружие, амфетамин и экстази.

Представитель министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сказал, что в июле по этой преступной группе в суд направили обвинительное заключение.

Он проинформировал, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от до 25 лет.

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Ну могут же, если захотят!!!

Вот кацапские бы и подделывали...
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Сначала надо УК страны пребывания изучить, а потом "на дело идти" . Где не будь в Швеции или Норвегии годика три- четыре получили, а тут четверть века. Круто
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