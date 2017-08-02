 Двум украинцам в Польше грозит до 25 лет тюрьмы за подделку банковских карт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.
Агентство внутренней безопасности Польши остановило незаконную деятельность двух поляков и двух украинцев, которые сканировали данные с карточек, копировали их и снимали деньги с банковских счетов.
Как отмечается, трех членов преступной группы задержали в июле 2016 года на Варминско-Мазурском воеводстве. В машине, которой они ехали, были обнаружены платежные карточки с немецкой и российской маркировкой, а также без каких-либо знаков - только с магнитной лентой. У злоумышленников также изъяли ноутбук с программным обеспечением для считывания и ввода данных на платежные карты и устройства для скимминга - переписывание данных с карточек.
Впоследствии Агентство внутренней безопасности Польши задержало четвертое лицо - Яцека М., который обвиняется в сотрудничестве с тройкой ранее задержанных. Во время обыска его квартиры было найдено незарегистрированное оружие, амфетамин и экстази.
Представитель министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сказал, что в июле по этой преступной группе в суд направили обвинительное заключение.
Он проинформировал, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от до 25 лет.
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Вот кацапские бы и подделывали...
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