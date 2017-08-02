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 Киевские новости
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Все про:Гидрометцентр (532) жара (328) Киев (17758) ГСЧС (1251)

 В Киеве 3 августа ожидают жару до 36 градусов, ГСЧС советует не находиться долго на солнце и пить много воды

жара

Завтра 3 августа в Киеве синоптики прогнозируют высокую температуру. ГСЧС советует киевлянам не находиться долго на солнце.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укргидрометцентр, 3 августа днем ​​в Киеве ожидается жара 35-37 градусов.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в связи с этим советует киевлянам не находиться длительное время на солнце, это может стать причиной теплового и солнечного удара.

Кроме того, спасатели советуют носить в жару светлую одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, пить много воды, не употреблять алкоголь и ограничить физическую активность.

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Специалисты управления по вопросам чрезвычайных ситуаций также напоминают киевлянам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

В Киеве с 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха ограничено движение тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Украинские синоптики предупреждают, что дневные температуры +30 градусов и выше задержатся как минимум до середины следующей недели. С 10 августа ожидается ослабление жары во всех регионах, кроме востока Украины.

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Сегодня уже 36 градусов! Витальке необходимо установить кондиционеры в автобусах, трамваях и троллейбусах.
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А солдати на бетонній злітній смузі під сонцем тренуються ходити парадним маршем цілий день! За таке потрібно подати в суд на командування та владу, як за знущання над солдатами!
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Та да. Порошенко совсем совесть потерял. У народа за эти дни уже семь потов сошло. Доколе!?
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как отработать косточку, если нет подходящей темы.
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" советуют носить в жару светлую одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, пить много воды, Источник: https://censor.net.ua/n450123" - пусть Педалику советы дают!
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по гисметео и метеопроге , завтра дождь.....кому верить ?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве 3 августа ожидают жару до 36 градусов, ГСЧС советует не находиться долго на солнце и пить много воды
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