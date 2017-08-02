 В Киеве 3 августа ожидают жару до 36 градусов, ГСЧС советует не находиться долго на солнце и пить много воды

Укргидрометцентр , 3 августа днем ​​в Киеве ожидается жара 35-37 градусов. Как передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в связи с этим советует киевлянам не находиться длительное время на солнце, это может стать причиной теплового и солнечного удара.





Кроме того, спасатели советуют носить в жару светлую одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, пить много воды, не употреблять алкоголь и ограничить физическую активность.





Специалисты управления по вопросам чрезвычайных ситуаций также напоминают киевлянам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.





В Киеве с 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха ограничено движение тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.





Украинские синоптики предупреждают, что дневные температуры +30 градусов и выше задержатся как минимум до середины следующей недели. С 10 августа ожидается ослабление жары во всех регионах, кроме востока Украины.

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