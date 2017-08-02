 Россия облегчила получение виз для китайцев и корейцев

Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.
Отмечается, что с 1 августа граждане этих 18 стран смогут прилететь на Дальний Восток по электронной визе, заявку можно подать на специализированном сайте.
Как сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка, "по такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта".
"Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре", - заявил он.
По его словам, "можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область".
"Иностранные граждане 18 государств, включая Японию, Китай, Сингапур, смогут оформить визу через интернет. Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования", - заявил министр.
Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен Правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.
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Автору в юности пришлось участвовать в различных спортивных соревнованиях, в том числе и по легкой атлетике. Однажды, совершенно случайно, по уговорам одноклассников и одноклассниц, пришлось принять участие в забеге на 1 км. Всего было с десяток забегов и там не было полуфиналов и финалов. Просто секундомером замеряли время каждого участника, а потом - сравнивали и устанавливали победителя. Бежали представители всех школ и организаций города. Короче говоря, автору довелось наблюдать, с какой жадностью тренеры смотрели на свои секундомеры при виде набегающих спортсменов и что-то там им кричали перед самым финишем, чтобы те выкладывались.
Подобное ощущение складывается и после прочтения законопроекта о санкциях, поданного на подпись президенту США. Как только он это подпишет - включается таймер в 180 дней. За это время разведывательные органы страны, во главе с финансовой разведкой, должны подготовить и предоставить для обозрения, подробный отчет об активах всего руководства РФ и самое главное - об активах, связанных с ними физических и юридических лиц.
Надо заметить, что у различных ведомств имеются собственные источники информации и ее настолько много, что даже ее части было бы достаточно для нескольких пожизненных сроков в тех же США. Владимир Владимирович вполне мог повторить судьбу Аль Капоне и серьезно засесть в одном из американских цугундеров.
Но это - не тот расклад. Путинские деньги держат множество людей, которые очень часто, не являются гражданами России, а часть из них никогда таковыми и не были. Это значит, что вместе с Путиным, надо будет выворачивать грязное белье людей с финскими, германскими, французскими, австрийскими и голландскими паспортами. Самое смешное, что у части этих людей окажутся дипломатические паспорта, а сами они - довольно известные личности.
Похоже, что приступ падучей в германском руководстве - именно такого свойства. Дело в том, что обобщенный доклад соберет в одну кучу информацию АНБ, ФБР, ЦРУ, Финразведки и других ведомств, которые не слишком привыкли делиться своими данными. Закон обязывает их это сделать, в отношении данного конкретного случая. Это будет не просто утверждение факта ограбления лично Путиным казны РФ на $200-300 млрд., но и фактическое их отмывание, руками массы яркого и знаменитого народа по всему миру.
В этом случае, вменяемые государства должны поступать предсказуемым образом и привлекать всех этих деятелей к ответственности за финансовые махинации Путина, в качестве соучастников. Но если это не простой бизнесмен, а депутат Бундестага, например, яростно голосующий за «Северный Поток-2» и прочие игрушки Путина, то дело переходит в другую плоскость и уже может квалифицироваться как государственная измена. А кое- кто может продвинуться дальше и получить обвинение в шпионаже.
По своей сути Путин - урка и должен знать базовый бандитский принцип: чем больше подельников, тем больше вероятность засыпаться. А у Путина подельников очень много, от бывших президентов и канцлеров, до нынешних высокопоставленных деятелей в Штатах Европе и других регионах. Самое интересное, когда вскроются имена китайских товарищей, включенных в эти схемы. Там за это легко и непринужденно расстреливают.
Как только вскроются имена и пойдут первые аресты, обязательно окажутся деятели, которые возьмут на вооружение опыт Соньки Облигации, и вместо того, чтобы «пыхтеть» за тучные годы, проведенные в сотрудничестве с другом Владимиром, начнут петь такое сопрано, что грустно станет очень и очень многим. А потому, начнутся массовые инфаркты, автомобильные катастрофы, выпадение из балконов и прочие неприятности.
В общем, эти 180 дней будут очень веселыми и насыщенными. Очень многим придет в голову изменить свою жизнь и внешность, а кто-то резко поменяет свои взгляды. Такое было и будет. А вот когда этот срок пройдет и доклад станет достоянием гласности, то он уже не будет иметь вид информационной дубины, которой обещал помахать перед уходом экс-президент США Обама, но четкий план действий. Вот тогда мир увидит то, что можно будет назвать настоящими санкциями. Именно эта бумага станет основания для прикрытия всей этой веселой лавочки, считавшейся непотопляемой. Оттуда будут взяты конкретные фамилии, название предприятий и организаций, и там же будут счета и суммы, подлежащие аресту.
Что характерно, такой себе откат в сумме примерно $110 млрд., вложенные Россией в облигации США уже не делают погоды. Поезд ушел и теперь начинается игра за лысый скальп известного индейца и скальпов индейцев его племени. С другой стороны, за оставшиеся 180 дней можно славно покутить, а потом - выпить яду. Короче говоря, многим это время покажется очень скоротечным, а по их окончанию - начнется совсем другая жизнь.http://defence-line.org/2017/08/180-dnej/
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