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 Политика Украины, Общество
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 Белошицкий: 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в ДТП с начала года

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1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в январе-июне 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий во время пресс-конференции, посвященной ситуации с безопасностью дорожного движения и действиям для ее улучшения, в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини".

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"Если мы обратимся к статистике, например, за первое полугодие 2017 года, то я могу сказать, что на территории Украины было совершено более 76 тысяч дорожно-транспортных происшествий, 15 тысяч людей было травмировано и, к сожалению, 1 377 людей погибли. Это только за первое полугодие 2017 года", - сказал он.

Белошицкий также отметил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил маневрирования и несоблюдение дистанции.

Он подчеркнул, что для профилактики и уменьшения количества ДТП необходимы совместные усилия правоохранительных органов, средств массовой информации и общественности.

В свою очередь генеральный директор "Хюндай Мотор Украина" Игорь Гладковский объявил о старте национальной информационной кампании H-Road, направленной на улучшение культуры вождения и привлечение внимания всех участников дорожного движения к личной ответственности за соблюдение правил.

"Кампания продлится с сегодняшнего дня до декабря 2017 года", - сообщил он.

В кампании в качестве экспертов будут участвовать сотрудники патрульной полиции.

В ее рамках в формате инфографики, видео, статей и плакатов участникам дорожного движения будет донесена информация о правилах и безопасности на дороге.

H-Road будет выполнять не только социальную, но и благотворительную миссию. К изготовлению аксессуаров кампании будут привлекаться люди с инвалидностью, что позволит обеспечить их работой, а все средства, собранные от продажи стикеров и аксессуаров H-Road, передадут для подготовки спортсменов национальной паралимпийской сборной Украины к следующим Паралимпийским играм.

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Как сообщалось ранее, государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" заявило, что Министерство инфраструктуры инициирует ограничение максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч.
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Война занимает далеко не лидирующие позиции в смертности, автотранспорт губит больше людей. Да и на воде смертность не меньшая чем в АТО.
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А не хочет ли представитель полиции, опубликовать статистику, сколько водителей задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения ?
И сколько лишены прав управления автомобилем по решению суда?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБелошицкий: 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в ДТП с начала года
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