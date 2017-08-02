 Национальную систему фильтрации интернета планируют запустить в России к 2020 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия.
Создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми предусмотрено госпрограммой "Цифровая экономика", которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, до конца I квартала 2019 года должна быть разработана архитектура и прототип НаСФИТ, определены необходимые ресурсы. До конца I квартала 2020 года система должна быть введена в эксплуатацию.
Обсуждаются два варианта реализации национальной системы фильтрации. Первый - фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй - фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из "белого списка", а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую "галочку" в личном кабинете.
Напоминаем, что президент РФ Путин подписал закон, запрещающий использование "анонимайзеров" (технологий доступа к заблокированным сайтам).
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для и те, в принципе, доступны для любителей покопошиться в дерьме.
разве в Украине не разрешают пользоваться анонимайзерами, раз так уж не в моготу жить бех одножопиков и прочей рашистской гэбешнойхрени?
а на паРаше и анонимайзеры уже под запретом скоро и за лайки отгрести можешь. вКонтакте, mail.ru и прочие подгэбешная хрень сливает инфу о пользователях без всякого решения суда, по первому требованию конторы.
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конец азиопского Мордора будет мучительным. зато потом Европа, Ближний Восток и остальной мир заживут куда спокойней.
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да, без нее будет куда спокойней. обнищавшая азиопская помойка вынуждена будет сосредоточиться на своих проблемах, на репе и лопухах для раше-быдла, ей уже не до раздувания щек будет.
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У ватніків є - водка.
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Сергій Гагікович Нігоян (2.08.1993, Дніпропетровщина - 22.01.2014, Київ)
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ГЕРОЯМ - СЛАВА!!!!
СЛАВА - УКРАЇНІ!!!!
СМЕРТЬ - ВОРОГАМ!!!!
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шоб она, чучхе, развалилась быстро и без болезней...
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Место где нужно поставить галочку....
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