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 Национальную систему фильтрации интернета планируют запустить в России к 2020 г.

интернет хакеры компьютер взлом вирус кибератаки

К 2020 г. в России должна появится Национальная система фильтрации интернет-трафика, которая якобы будет защищать детей от просмотра опасного и запрещенного контента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия.

Создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми предусмотрено госпрограммой "Цифровая экономика", которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, до конца I квартала 2019 года должна быть разработана архитектура и прототип НаСФИТ, определены необходимые ресурсы. До конца I квартала 2020 года система должна быть введена в эксплуатацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пять лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов

Обсуждаются два варианта реализации национальной системы фильтрации. Первый - фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй - фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из "белого списка", а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую "галочку" в личном кабинете.

 Напоминаем, что президент РФ Путин подписал закон, запрещающий использование "анонимайзеров" (технологий доступа к заблокированным сайтам).

Смотрите: "Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" прошло в Москве. ВИДЕО





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Бо ФСБ не може нових співробітників набрати- "Дєнєх нєт...".
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От порнухи со всяких "законтаченных" и "однохрясников"?
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Кацапське лайно, шо ти тут забуло? Йди на свій чібурнет, та люби хуйла.
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а тебе кто номер писвоил? жена или подруга - не стеснайся и уточни ,так ты 16 или 17? вот в чем вопрос))
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ты дурачок? каких средств общения лишились украинцы, кроме рашистских помоек?
для и те, в принципе, доступны для любителей покопошиться в дерьме.

разве в Украине не разрешают пользоваться анонимайзерами, раз так уж не в моготу жить бех одножопиков и прочей рашистской гэбешнойхрени?

а на паРаше и анонимайзеры уже под запретом скоро и за лайки отгрести можешь. вКонтакте, mail.ru и прочие подгэбешная хрень сливает инфу о пользователях без всякого решения суда, по первому требованию конторы.
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14 .07.2014 крыму закрыли украинский трафик интернета - теперь только цаповский ,ниже скорость и в два раза дороже))
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Тобто вони тепер не тільки на рашці помирають, а і чекаючи обробки запиту в інеті?
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а путинская рашка-говняшка разве столько проживет? оптимисты, однако.)
конец азиопского Мордора будет мучительным. зато потом Европа, Ближний Восток и остальной мир заживут куда спокойней.
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Искромётно. Особенно часть про Ближний Восток
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Вы имеете что-то возразить? будете отрицать, что паРаша гадит везде, куда суется?
да, без нее будет куда спокойней. обнищавшая азиопская помойка вынуждена будет сосредоточиться на своих проблемах, на репе и лопухах для раше-быдла, ей уже не до раздувания щек будет.
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цапа .а цапа - в рабы пойдешь? кормлю хорошо - количество мест ,строго ограничено))
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не забудьте ветеринару показать, а то вреда в хозяйстве может принести больше чем пользы
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((( учту - у меня не забалуешь - гимн Украины поют на 3 день - проверено - могли бы и раньше - методика проверенная - предумана,давно,сейчас используеться в Кастельнодари - но пардон - цапы ))
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Главное держать отдельно от другой скотины, шоб не заразили ничем.
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А для чого ватнікам - Інтернет?
У ватніків є - водка.
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еще бы еще забором повыше кацапы сами отгородились от всего мира, вообще хорошо стало бы. а то у нас с забором что-то не растет - сеня ушел, бабло унес.
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а шо, расеяния планирует существование в 2020-м?!
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2 серпня Сергію Нігояну виповнилося б 24 роки. Давайте згадаємо його, згадаємо його любов до України і патріотизм. Вічна пам"ять!
Сергій Гагікович Нігоян (2.08.1993, Дніпропетровщина - 22.01.2014, Київ)

Национальную систему фильтрации интернета планируют запустить в России к 2020 г. - Цензор.НЕТ 6087
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!
ГЕРОЯМ - СЛАВА!!!!
СЛАВА - УКРАЇНІ!!!!
СМЕРТЬ - ВОРОГАМ!!!!
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Это уже путина ла-ла-ла фильтровать будут?
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услышал от иностранцев на форуме: из-за конкуренции между провайерами у вас самый быстрый и дешевый интернет в мире.
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Так говорит мой знакомый администратор сети, который эмигрировал в Израиль.
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Оспади!!! Да узаконьте уже электрическую обработку мозгов граждан Роиси и никакий интернет им будет уже не страшен.
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чего москали только не придумают, чтобы дети вопросом о том, каким это вообще волшебным образом можно стать русским, предав Русь улусу орды москве, не начала интересоваться
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Госпрограмма "Цирковая экономика" в стране паРашка...
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Вот что только не придумают для того что бы окончательно и по-быстрому "распределить" фонды остатки Резервного и Нац благосостояния. И валить надо.... валить.
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Здравствуй вася чебурнет...приходи на елку......
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СТРАНА ЧУЧХЕ - падаль отгнивающего человеческого общества... РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ...
шоб она, чучхе, развалилась быстро и без болезней...
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нормально , казламордую ранимую психику , надо подальше держать от мирового инфопространства ...и вообще , чтоб без разрешения товарища майора даже не подходили к компу
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а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую "галочку" в личном кабинете :D

Место где нужно поставить галочку....

Национальную систему фильтрации интернета планируют запустить в России к 2020 г. - Цензор.НЕТ 7417
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Антиэволюция... Кацапчики, копчик не чешется? Если Да-РАДУЙТЕСЬ, енто растёт ХВОСТ!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНациональную систему фильтрации интернета планируют запустить в России к 2020 г.
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