 В Украине с начала года отравились грибами 34 человека, 5 - погибли, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава.
Анализ, проведенный центром свидетельствует, что в Украине в 2017 году уже зарегистрировано 34 случая грибных отравлений с количеством пострадавших 44 человек (из них 5 летальных).
Среди пострадавших было зарегистрировано 11 детей. Все случаи были зарегистрированы в быту.
Больше всего настораживает медиков то, что постоянно среди отравленных грибами больных есть значительное количество детей. Следует помнить, что блюда из грибов тяжелые для переваривания, иx не должны употреблять дети, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или с хроническими заболеваниями внутренних органов.
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а плющить, прессовать и скатывать сигары.
катать обязательно в районе бетельгейзе
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Моя сестра,будучи беременной, отравилась,в коме была.
Месяц выхаживали,но все завершилось благополучно.
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