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Все про:грибы (15) Минздрав (1417) отравление (858)

 В Украине с начала года отравились грибами 34 человека, 5 - погибли, - Минздрав

киев отравление радиация грибы

Медики предупреждают, что при употреблении грибов следует соблюдать меры предосторожности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава.

Анализ, проведенный центром свидетельствует, что в Украине в 2017 году уже зарегистрировано 34 случая грибных отравлений с количеством пострадавших 44 человек (из них 5 летальных).

Среди пострадавших было зарегистрировано 11 детей. Все случаи были зарегистрированы в быту.

Больше всего настораживает медиков то, что постоянно среди отравленных грибами больных есть значительное количество детей. Следует помнить, что блюда из грибов тяжелые для переваривания, иx не должны употреблять дети, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или с хроническими заболеваниями внутренних органов.

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Я вот вычитал, что надо мухоморы сушить, измельчать, а потом курить. Так они не ядовиты.
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только не сушить и измельчать,
а плющить, прессовать и скатывать сигары.
катать обязательно в районе бетельгейзе
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Это был очень странный лес… Сначала я ходил за грибами. Потом они за мной…
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Не представляю как можно отравиться грибами .
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Ну, так вы эксперт.))
Моя сестра,будучи беременной, отравилась,в коме была.
Месяц выхаживали,но все завершилось благополучно.
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Да? Возможно, хотя у меня сосед родом вообще с самих гор, когда ходили с ним за грибами понабирал каких то зелененьких, красненьких, желтеньких грибочков, в общем полведра я у него выкинул, хотя он вырос в самих горах .
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И да, сестра у вас уникум, беременной кушать грибы это конечно жесть, они же вообще не наш продукт, плохо усваиваются человеком .
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине с начала года отравились грибами 34 человека, 5 - погибли, - Минздрав
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