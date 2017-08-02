 Прокуратура Литвы проверит ряд компаний на предмет деятельности в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Литва последовательно выполняет свои обязательства по воплощению в жизнь ограничений, которые следует применять в отношении импорта товаров крымского или севастопольского происхождения в Евросоюз в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. По мнению МИД, физические и юридические лица Литвы и других государств ЕС должны безоговорочно придерживаться объявленных ЕС санкций, а при их нарушениях лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности", - заявили в министерстве.
Как утверждают в ведомстве, вопрос того, нарушило ли конкретное предприятие установленные правовыми актами ЕС санкции, решают правоохранительные органы и суды, руководствуясь правовыми актами ЕС и Литвы.
В МИД Литвы также напомнили, что после объявления санкций ЕС из-за аннексии Крыма были распространены рекомендации субъектам бизнеса. В документе четко указано, что деятельность в аннексированном Крыму и Севастополе ограничивается санкциями и поэтому не может осуществляться.
"Литва твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы придерживаемся жесткой и принципиальной позиции по поводу агрессии России против Украины и в вопросе о незаконной аннексии Крыма", - говорится в комментарии МИД.
Названий литовских предприятий, которые вероятно вели деятельность в аннексированном Крыму, в ведомстве не указали.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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Семь раз отмерь, потом НЕ сотрудничай с кацапами.
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