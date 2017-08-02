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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2663) посол (1157) санкции (6338) Донбасс (15627)

 Против белорусских компаний, поставляющих продукцию ОРДЛО, будут введены санкции, - посол Украины Кизим

кизим

В отношении белорусских компаний, поставляющих продукцию боевикам на временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей, будут введены санкции, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем, не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже", - сказал посол в интервью изданию "Белорусские новости", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.Кизим отметил, что в случае подтверждения данных о сотрудничестве белорусских компаний, в частности белорусского кондитерского предприятия "Коммунарка", с боевиками, такие предприятия более не смогут поставлять свою продукцию на территорию Украины.

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"Недавно телеканал "Белсат" опубликовал расследование по поводу поставок. Там, например, "Коммунарка" сказала, что напрямую работает с Донецком.... В случае подтверждения этих данных "Коммунарка" точно попадет в черный список и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины", - уточнил посол.

Вместе с тем, украинский дипломат добавил, что наличие белорусских товаров на полках магазинов на временно оккупированных территориях Украины не всегда означает факт прямых поставок. "Иногда белорусские товары попадают туда через посредников, которые покупают белорусские товары у российских фирм", - пояснил он.

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готуйтесь дьоргать жопом гвозді несябри.... а на наших коли ? ну наприклад на рошен який поставляє кунхветки в сух.паї нє до пєдєрації ?
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А против украинских компаний санкции введут, которые с "там наши люди" бизнес ведут?
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главное, чтобы Белорусь не ввела санкции против украинских компаний торгующих с ОРДЛО.
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Ну так теперь коммунарка будет туда поставлять через посредника РФ. Посол прямо и тупо подсказывает белорусам, что надо делать.
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А как быть с нашими торговыми сетями продолжающими работу в оккупированном Крыму под иными вывесками?
Например, атб переименовали в пуд,но весь ассортимент товаров идентичен и поставляется с Украины ,возможно через россию.
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так бацька ж договорился с барыгой..шо б без "третьих лиц"))))
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Не прошло и трех лет, как "наша" власть увидела что оккупированный Донбасс завален белорусскими товарами, оперативненько работает "наша" власть.
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Украинские магазины завалены кацапскими товарами (не говоря уже про промышленность и с/х) и никто ничего с этим делать не собирается, видать нельзя ттрогать торговых партнеров, а то путин нападет.
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Просто не покупай, у нас давненько нет российских товаров, остались жалкие кучки в углах со скидками .
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Коммунарка делает шоколад. Всё, что касается шоколада - дело государственной важности!
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А на какие компании Украины введены санкции за поставки наших товаров в орду?Или все вокруг хреновые только наши делки очень хорошие,,помогают украинцам,, на окупированых территориях?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротив белорусских компаний, поставляющих продукцию ОРДЛО, будут введены санкции, - посол Украины Кизим
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