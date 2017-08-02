 Против белорусских компаний, поставляющих продукцию ОРДЛО, будут введены санкции, - посол Украины Кизим

"Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем, не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже", - сказал посол в интервью изданию "Белорусские новости", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.Кизим отметил, что в случае подтверждения данных о сотрудничестве белорусских компаний, в частности белорусского кондитерского предприятия "Коммунарка", с боевиками, такие предприятия более не смогут поставлять свою продукцию на территорию Украины.
"Недавно телеканал "Белсат" опубликовал расследование по поводу поставок. Там, например, "Коммунарка" сказала, что напрямую работает с Донецком.... В случае подтверждения этих данных "Коммунарка" точно попадет в черный список и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины", - уточнил посол.
Вместе с тем, украинский дипломат добавил, что наличие белорусских товаров на полках магазинов на временно оккупированных территориях Украины не всегда означает факт прямых поставок. "Иногда белорусские товары попадают туда через посредников, которые покупают белорусские товары у российских фирм", - пояснил он.
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Например, атб переименовали в пуд,но весь ассортимент товаров идентичен и поставляется с Украины ,возможно через россию.
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