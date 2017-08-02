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 Журналист "Новой газеты" Феруз попытался покончить с собой в суде, - СМИ

россия виза

Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруз) пытался покончить с собой в Басманном суде, рассказала Дождю журналистка издания Елена Костюченко. Накануне судья решил выдворить Феруза из России из-за нарушения им режима пребывания на территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

"Это правда, это действительно случилось вчера, когда нас уже вывели из здания суда", - сказала она.

В то же время представитель пресс-службы Басманного суда Татьяна Горшкова в беседе с "Медиазоной" сказала, что такого инцидента не было.

По словам Костюченко, Али Феруз "сказал, что скорее умрет, чем вернется в Узбекистан". Судебные приставы смогли остановить его, надев наручники. Его увезли в спецприемник. Сейчас у "Новой газеты" нет информации о том, получил ли он медицинскую помощь.

Али Феруза задержали 1 августа "для установления личности" рядом с редакцией "Новой газеты". Он показал полицейским пресс-карту, но его посадили в машину и доставили в ОВД "Басманное". Басманный суд Москвы признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в России и обязал его выплатить штраф в пять тысяч рублей.

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Феруза приговорили к аресту в Сувсиг - специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Адвокат журналиста Филипп Шишов счел решение суда незаконным, поскольку он "находится внутри процедуры получения убежища".

В марте Феруза уже задерживали по подозрению в нарушении иммиграционных правил. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказывал, что задержание произошло по требованию Узбекистана, откуда он уехал из-за попыток местных спецслужб его завербовать. Муратов подчеркивал, что Али Феруз родился и учился на Алтае. Его мать имеет российское гражданство.

Журналист просил Россию предоставить ему временное убежище, но Москва отказала ему в этом и запретила выезжать в Европу. Пресс-служба МВД сообщила, что для предоставления Ферузу гражданства нет оснований.

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И чего этот дурак из Узбекистана в рашку поперся.
Поехал бы в Европу. На худой конец в Украину.
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Это же че там в Узбекистане, если чудик с Параши туда не хочет уезжать?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖурналист "Новой газеты" Феруз попытался покончить с собой в суде, - СМИ
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