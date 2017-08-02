 Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.
"Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон-грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны", - заявил на заседании глава МИД республики Андрей Галбур.
Решении поддержали большинство членов кабмина.
Как известно, ранее Рогозин неоднократно позволял себе, мягко говоря, недипломатические высказывания о властях и жителях республики Молдова.
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До-дон!...
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объявили что кабинет министров Молдовы
в лице Андриан Канду, пригласил Митю
с официальным визитом
и он собирается приехать 24 августа...
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А винни сам говорит, что его осенью пригласили? СМИ московии не в курсе?
"У меня сейчас есть приглашение от господина Октавиана Калмыка. Оно пришло недавно, пару недель назад. Он меня приглашает этой осенью приехать в Кишинев. Я с удовольствием прочел это приглашение. Но что имеет в виду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, но это теперь не наш вопрос", - сказал Рогозин в интервью молдавскому каналу НТВ.Источник: https://censor.net.ua/n450114
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Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/02/08/2017/5981b5e79a7947516f6e5caf?from=main
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Согласно отчету социологов рост цен на фрукты и овощи в июле 2017 года заметили 40% россиян, а рост тарифов ЖКХ - 32%.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/02/08/2017/5981b5e79a7947516f6e5caf?from=main
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А вот персона Додон, это действительно проблема, которая никуда не денется пока ею не займутся люди любящие и уважающие свою страну и нацию.
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Иезуиты
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Пресують вату від Молдови до США.
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Это только начало !!!! Русофобия будет только нарастать !!! Все будут их ненавидеть !!
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https://www.youtube.com/watch?v=tHgOH4rf3Dg
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