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Все про:Молдова (846) нон грата (329) Рогозин (190)

 Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата

рогозин

Правительство Молдовы на заседании в среду приняло решение объявить персоной нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

"Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон-грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны", - заявил на заседании глава МИД республики Андрей Галбур.

Решении поддержали большинство членов кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогозин удалил все твиты о конфликте с румынскими властями из-за самолета

Как известно, ранее Рогозин неоднократно позволял себе, мягко говоря, недипломатические высказывания о властях и жителях республики Молдова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя", - вице-премьер РФ Рогозин о его приглашении в Молдову
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Прикольно только сегодня утром все СМИ Московии,
объявили что кабинет министров Молдовы
в лице Андриан Канду, пригласил Митю
с официальным визитом
и он собирается приехать 24 августа...

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Наступним кроком потрібно заборонити всі російські телеканали та радіостанції в Молдові!
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Від чого опомнились? Кацапів так задрачують. Додон типу за них усі інші проти. Запросили до себе і відразу нахер послали. Кацапи таки тупі раз цього не розуміють.
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Ниже в новости пишут что министр экономики пригласил .
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Прикольно!
А винни сам говорит, что его осенью пригласили? СМИ московии не в курсе?
"У меня сейчас есть приглашение от господина Октавиана Калмыка. Оно пришло недавно, пару недель назад. Он меня приглашает этой осенью приехать в Кишинев. Я с удовольствием прочел это приглашение. Но что имеет в виду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, но это теперь не наш вопрос", - сказал Рогозин в интервью молдавскому каналу НТВ.Источник: https://censor.net.ua/n450114
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Так то тролять так : "приїжджайте шановний,чекаємо в гості!!!" - а на кордоні - бамц,"так ви того,нон-грата"))))
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Да не. Гламура там и близко нет. )) Просто пьяное быдло из "оплота" заехало по морде пропагандону с "нтв".
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ааа)) Хамы)) а как же свободное слово! и просроченное приглашение))
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Ну вот и все, что надо знать про сопли Рогозина насчет гарантий его пребывания и странзита в Молдову.
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Цензор, класна фотка в статті))) таке враження що главбатут зараз розплачеться)))
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У этого урода всегда такое выражение морды!
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Кстати они совершенно правы, если все эти идиоты принесут себя в жертву, Россия может быть спасена.
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цапы - вы шо рабы? посмотрите до чего ценизм ваших фюрер руководителей дошел - В ЦБ посоветовали россиянам поменьше думать о росте цен

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/02/08/2017/5981b5e79a7947516f6e5caf?from=main
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цапы - ну шо жить стало лучше и веселей .из статьи - .......Изменение динамики в докладе связывается с ростом тарифов на услуги ЖКХ и ухудшением прогнозов на урожай на фоне холодов в начале лета.

Согласно отчету социологов рост цен на фрукты и овощи в июле 2017 года заметили 40% россиян, а рост тарифов ЖКХ - 32%.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/02/08/2017/5981b5e79a7947516f6e5caf?from=main
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Тем смешнее выглядят его потуги выдвигать условия его визита в Молдову.
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Мда...если уж молдаване начали об винторогих ноги вытирать...
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они вытерли ноги о кацапию раньше, чем украинцы поняли что "ониженам НЕ братья."
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из дружественных стран остаётся только абхазия и две лугандонские "народные республики"
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рогозина не пустили,побухтел, утерся и уехал.
А вот персона Додон, это действительно проблема, которая никуда не денется пока ею не займутся люди любящие и уважающие свою страну и нацию.
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То есть молдаване сначала пригласили, а потом объявили персоной нон-грата ?!
Иезуиты
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долдон поедет за ним в Тегеран , вытирать рогозину слезы и сопли.
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как в Молдове выбрали Додона? У них есть свой Иванишвили?
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А рогозин уже собирался, вместо бояры, молдавским коньяком запастись, придётся, как всегда - пузырёк бояры и на закусь рукавом занюхать.
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МолдаваноБендеровцы! Забрали у убогого конфету - он так приглашению радовался...Теперь точно осталось ждать пока Марс колонизируют шоб за границей побывать...
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Твоё лицо, когда персоной Нон Грата тебя объявили Молдаване...
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Коротше соснув рагозін молдовсько-румунського ху*ця?
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а шож модавский Калмык? прикололся над рогозиным шоле?
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Що твориться!
Пресують вату від Молдови до США.
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не успели высохнуть сопли от рожопина, и тут такое
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опять значит че то найдут в молдавских винах. зря Дадон пупок на великопобедие мыл.
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А знаете , что в этом самое классное ?!
Это только начало !!!! Русофобия будет только нарастать !!! Все будут их ненавидеть !!
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Притворялся "братом",а украинской пословицы не знает:"Не кажи гоп, поки не перескочиш".
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Да там какие хош приколы бывают. И вставать от сериала даже неохота. Ржаки за ржакой.
https://www.youtube.com/watch?v=tHgOH4rf3Dg
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В комнату путаясь в соплях вошёл Рогозин. (С)
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А-а-а!Так это румыны не сами его накуй послали?!
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СОМТРЮ НА РОЖУ-ДУПУ РОГОЖИ и думаю - нахера в кремле туалетная бамага????
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Одна из ключевых основ внешней политики России в отношении стран - "младших братьев"- хамство, наглость и демонстративное неуважение будут являться главным инструментом нашей дипломатии.
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Теперь плешивый фюрер будет принуждать Молдову к Рогозину.
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Рогозину пора дать Молдавии ассиметричный ответ и прикупить вагон туалетной бумаги и салфеток для соплей.
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А Лаврун уже кашлял по этому поводу, кто знает?
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