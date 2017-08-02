 "Как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя", - вице-премьер РФ Рогозин о его приглашении в Молдову

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"У меня сейчас есть приглашение от господина Октавиана Калмыка. Оно пришло недавно, пару недель назад. Он меня приглашает этой осенью приехать в Кишинев. Я с удовольствием прочел это приглашение. Но что имеет в виду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, но это теперь не наш вопрос", - сказал Рогозин в интервью молдавскому каналу НТВ.
Он также заявил, что за срывом его поездки в Кишинев и Тирасполь стоит лидер правящей в Молдовы Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк. По словам Рогозина, он подготовит руководству России предложение о введении ответных мер.
Рогозин добавил, что приглашение посетить Молдову принято. Он отметил, что заинтересован в том, чтобы продолжить свою работу на месте, в том числе и в Тирасполе, и в Кишиневе.
"Никаких изменений в моем статусе российское руководство принимать не будет, наоборот все будут настаивать, чтобы я и был переговорщиком с Молдовой и конечно с Приднестровьем, - заявил Рогозин. - Поэтому рано или поздно им придется принять решение, как они будут восстанавливать то, что так легко и легкомысленно разрушили".
Рогозин также подтвердил, что 5 августа он планирует встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном во время поездки в Иран.
Напомним, ранее
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Почитай, що було, коли монгольська одра трахала Європу в свій час.
І це повториться, якщо ти будеш сильно просити.
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Сопли вытирал какраз Рогозин, когда его вышвырнули под зад ногой из Румынского и Венгерского воздушного пространства.
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це хіба якщо його з батута запустити по балістичні траекторії)))
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А что вы хотели услышать от кацапского чумадана?...
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РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/world_news/20170802/1026387731.html
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В Молдове тоже самое.
Как же мне не хочется жить при президенте Бойко или Рабиновиче.
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бляд.ь вставайте на Майдан...
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Сегодня, 15:17, Рамблер
Рогозина объявили персоной нон-грата
https://news.rambler.ru/world/37548847-rogozina-obyavili-personoy-non-grata/
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