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Все про:Молдова (846) Рогозин (190)

 "Как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя", - вице-премьер РФ Рогозин о его приглашении в Молдову

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что принимает приглашение вице-премьера, министра экономики Молдовы Октавиана Калмыка посетить страну в сентябре, но ему нужны гарантии безопасности и гарантии пролета самолета через все транзитные страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"У меня сейчас есть приглашение от господина Октавиана Калмыка. Оно пришло недавно, пару недель назад. Он меня приглашает этой осенью приехать в Кишинев. Я с удовольствием прочел это приглашение. Но что имеет в виду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, но это теперь не наш вопрос", - сказал Рогозин в интервью молдавскому каналу НТВ.

Он также заявил, что за срывом его поездки в Кишинев и Тирасполь стоит лидер правящей в Молдовы Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк. По словам Рогозина, он подготовит руководству России предложение о введении ответных мер.

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Рогозин добавил, что приглашение посетить Молдову принято. Он отметил, что заинтересован в том, чтобы продолжить свою работу на месте, в том числе и в Тирасполе, и в Кишиневе.

"Никаких изменений в моем статусе российское руководство принимать не будет, наоборот все будут настаивать, чтобы я и был переговорщиком с Молдовой и конечно с Приднестровьем, - заявил Рогозин. - Поэтому рано или поздно им придется принять решение, как они будут восстанавливать то, что так легко и легкомысленно разрушили".

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Рогозин также подтвердил, что 5 августа он планирует встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном во время поездки в Иран.

Напомним, ранее Румыния развернула самолет, на котором вице-премьер РФ Рогозин летел в Молдову на встречу с президентом Додоном.
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как раз ваш... да и сопли именно вы размазываете
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Во как "посла татаро-монгольского" обидели. Как бы орда не пошла на Кишенев.
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Гриню, ходи до школи і читай історію, бо якщо ОРДА знову повернеться, то тобі особисто буде Піздець.
Почитай, що було, коли монгольська одра трахала Європу в свій час.
І це повториться, якщо ти будеш сильно просити.
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Вообще то Орда получила в Европе по соплям .
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Не в Европе! Она пока дошла до Европы их Киевская русь обескровила.
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Пошел нахрен не видал! Ты что, представитель орды хотел сказать?
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Как всегда все с ног на голову.

Сопли вытирал какраз Рогозин, когда его вышвырнули под зад ногой из Румынского и Венгерского воздушного пространства.
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Нужно на москве срочно ставить памятник Чаушеску. Это будет достойным ответом сверхдержавы.
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но ему нужны гарантии безопасности и гарантии пролета самолета через все транзитные страныИсточник: https://censor.net.ua/n450114

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це хіба якщо його з батута запустити по балістичні траекторії)))
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Дать ему гарантию, что его самолёт будет сбит Буком, а его тушку прикопают на мусорной свалке.
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Блин. Его в Молдове персоной нон-грата уже объявили. Не тупите.
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Рогозину понравилось получать пинки, еще разик хочет?))
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Хам дремучий. Самое разумное для премьера Молдовы, после таких высеров ватного недоумка, отозвать это самое приглашение. Пусть свинья хрюкает в своем руцьком болоте
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как бы ботоксный не мочконул Рогозина.Что то от него слишком много проблем последнее время.
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Ну, не знаю въездной ли Рогозин на территорию ЕС? Может как с Украиной договорятся? А то, может из космоса дисантируют...
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Не, с космосом я как то переборщил. Врядли он захочет остатся в Молдове навсегда.
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Просто на россии слово "дипломат" означает не "искуссный переговорщик", а - чумадан...
"Как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя", - вице-премьер РФ Рогозин о его приглашении в Молдову - Цензор.НЕТ 9484

А что вы хотели услышать от кацапского чумадана?...
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летать через Румынию - привезти домой плохую карму ) с огнём играет



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точный рагожкин с хуйлом... вместе взятые... ГОСПОДИ, сподоби увидеть...
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Жиденько обосрался Рогозин. Санкции они такие, суровые!
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козел-рогозел всерьез считает, что покровителям что-то надо обязательно по чему-то размазывать, видно усиленная эксплуатация собственного липкого языка задействованного в шлифовке особых частей тел особо ответственных кремлевских лиц не позволяет ему иметь иное мнение по этому поводу. Удивительно просто, как им нравится своими собственными суждениями выдавать свои собственные привычки
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Вице-премьер РФ Рогозин объявлен персоной нон-грата в Молдавии
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/world_news/20170802/1026387731.html
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пусть копает тоннель, свин розовощекий. по другому ему никак туда не попасть.
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Мазохист.Нравится ему как румыны не пускают его в Молдову.Может быдло на батуте попробует полетать.
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Мне страшна эта тенденция - в Грузии рашка убила кучу народа, захватила территории 2 областей. После Михо приходит прорашинский ж-по лиз президент.
В Молдове тоже самое.

Как же мне не хочется жить при президенте Бойко или Рабиновиче.
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...походу, теперь руснявым придется снова учиться самим укладывать плитку на строительстве...
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рагажкин - а где твоя партия "Родина" - проебал и как гандон с балкона на проезжую чась улицы выбросил??? расиянцы вам гандон родина на уши не падал???

бляд.ь вставайте на Майдан...
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Витри соплі кацапський добво*об рагозін, тебе послали нах уже усюди. Сиди та не пи*ди.
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Когда не х..ра не можешь сделать,то это чисто по кацапски:открыл говномёт,и понеслась разная хрень..Кстати тут на хфоруме дофига таких затихаренных,которые по методичкам стучат,их сразу видно!САми паляться,чуть не так,и ..пошло говно с помоями....их сразу видно
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рогозина объявили персоной нон грата , так что может уже никуда не мылиться, а прямиком в потешную палату, очередным клоуном выступать,клоун жирик шампанским угостит.
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Не знаю что и кому там будут вытирать,а жопу #уйлу придётся рагозину подлизнуть внеочереди.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя", - вице-премьер РФ Рогозин о его приглашении в Молдову
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