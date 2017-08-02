 Информация Reuters о 40 погибших в Сирии россиянах основывается на слухах и данных соцсетей, - Минобороны РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии, - лживы от начала до конца", - заявили в Минобороны.
Так в российском военном ведомстве прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства Reuters о значительных потерях российских военнослужащих в Сирии.
"Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", - сказал Конашенков, отметив при этом, что в самой публикации военнослужащие ВС РФ лишь упоминаются, а речь идет о неких "добровольцах".
"Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации Reuters и "помогал" ее готовить", - заявил Конашенков.
1394 24
"Он в Донецке погиб", - мать российского наемника Володина опровергает слова ФСБ о смерти ее сына в Сирии. ФОТО(61)
Российский пропагандист аль-Хатыб погиб в Сирии(60)
Путин ратифицировал размещение авиагруппы ВС РФ в Сирии на 49 лет(88)
Режим Асада продолжает применять химическое оружие, - Die Welt(45)
"Да какое там «повесился»" - родственники погибшего в Сирии контрактника РФ не верят в самоубийство(9)
Пентагон не подтвердил сообщение России о ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдиди(94)
Маккейн раскритиковал Трампа за отказ поддерживать сирийскую оппозицию: "Администрация откровенно играет на руку Владимиру Путину"(55)
Их раз в сто больше...
Ответить
Ответить
Ответить
Ничччо не паменялось!!! 🙌🙌🙌🙌
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/zmHRAXD7ocs
Ответить
"В реальности, скорее всего, общее число погибших только в этом году в разы выше. Было минимум три сообщения о массовой одномоментной гибели нескольких десятков человек - в провинциях Хама и Хомс. Эти сообщения подтвержались информацией о закрытии Тартуса на момент погрузки тел, кого-то отправляли обратными бортами самолетов. Наемников, как неоднократно сообщалось, зачастую прикапывают вообще на месте - просто нет возможности отправки тел.
Но все это даже не важно, хотя число потерь не может быть неважным. Общие потери с начала войны таковы, что учитывая небольшое число военных и наемников (примерно в 10 раз меньше, чем в свое время в Афганистане), удельные потери наших военных по отношению к наличному количеству задействованных сил существенно выше афганских. В абсолютных же цифрах они где-то близки к афганским."
Тот случай, когда с Несмияном можно согласиться.
Ответить
Главное,что есть кого закапывать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Служил Гаврила резидентом,
Гаврила резидентом был.
Но стал Гаврила президентом,
Стал главным он в стране гаврил.
Ответить
Ответить
-------------------
Ага. Не было никогда такого Артёма Горелова (по кличке "Адвокат"). Всё врут...
http://izhevsk-news.net/other/2017/06/26/99238.html
"Неизвестно, при каких обстоятельствах погиб ижевчанин. Но можно сказать, - это была большая операция, во время которой погибло еще 11 человек, 15 получили ранения.
К слову, за последние несколько месяцев это уже второй случай гибели наших земляков в Сирии. Напомним, в феврале 2017 года в провинции Хомс при исполнении воинских обязанностей скончался Александр Тычинин."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить