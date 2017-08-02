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Все про:армия РФ (6727) Сирия (2496) Минобороны РФ (438)

 Информация Reuters о 40 погибших в Сирии россиянах основывается на слухах и данных соцсетей, - Минобороны РФ

конашенков

Минобороны России опровергло информацию о тайных захоронениях российских военнослужащих, якобы погибших в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии, - лживы от начала до конца", - заявили в Минобороны.

Так в российском военном ведомстве прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства Reuters о значительных потерях российских военнослужащих в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если и есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев, то к Минобороны РФ это не имеет никакого отношения, - Песков

"Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", - сказал Конашенков, отметив при этом, что в самой публикации военнослужащие ВС РФ лишь упоминаются, а речь идет о неких "добровольцах".

​"Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации Reuters и "помогал" ее готовить", - заявил Конашенков.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Сирии с начала года погибли 40 российских солдат.

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О как козломордые заверещали. И Письков и этот.
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["Запрещается опубликовывать": методичка советской послевоенной цензуры /]: Посмотри! http://gordonua.com/specprojects/cenzor.html

Ничччо не паменялось!!! 🙌🙌🙌🙌
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Да насрать на вас кацы...Одним больше,одним меньше. Какая разница ? Хотя больше,конечно ,лучше.
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ну чого зразу насрать ! чим більше тим краще !!!!
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слапатоеды до сих пор не поняли что анализ соцсетей это практически анализ показаний огромного количества несвязанных свидетелей и преступников в естественных условиях а не в КПЗ.
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Ты эту брехню своего фюрера прокомментируй, отличник боевой и политической:

https://youtu.be/zmHRAXD7ocs
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Несмиян, (a.k.a. el-murid) откровенно о потерях русни в Сирии:
"В реальности, скорее всего, общее число погибших только в этом году в разы выше. Было минимум три сообщения о массовой одномоментной гибели нескольких десятков человек - в провинциях Хама и Хомс. Эти сообщения подтвержались информацией о закрытии Тартуса на момент погрузки тел, кого-то отправляли обратными бортами самолетов. Наемников, как неоднократно сообщалось, зачастую прикапывают вообще на месте - просто нет возможности отправки тел.

Но все это даже не важно, хотя число потерь не может быть неважным. Общие потери с начала войны таковы, что учитывая небольшое число военных и наемников (примерно в 10 раз меньше, чем в свое время в Афганистане), удельные потери наших военных по отношению к наличному количеству задействованных сил существенно выше афганских. В абсолютных же цифрах они где-то близки к афганским."

Тот случай, когда с Несмияном можно согласиться.
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Да хороните как хотите,хоть тайно,хоть явно...
Главное,что есть кого закапывать.
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Не будем больше верить слухам и данным соцсетей! Мы и так знаем то, что их на самом деле больше чем официально заявляет МО РФ.
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увидел Конашенкова и даже не стал читать до конца.Это не офицер а шлюха подзаборная.Брехливый пидор.Даже среди кацапских ихтамнетов пользуется гнилой репутацией и относятся к нему с презрением.Если бы не он я бы еще задумался о том что может это вброс...но говнюк Конашенков только подтвердил что сомнения нужно отбросить.Кацапы с вероятностью 100% зашкварены в Сирии.
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больше сдохнет там - меньше припрётся к нам..
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а информация мо рф основывается на засекреченности грузов 200 .опровергатели,мля...
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Роза Анакойхер‏ @Anakoyher 16 год.16 годин тому



Служил Гаврила резидентом,
Гаврила резидентом был.
Но стал Гаврила президентом,
Стал главным он в стране гаврил.
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"...основывается на слухах и данных соцсетей"
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Ага. Не было никогда такого Артёма Горелова (по кличке "Адвокат"). Всё врут...
http://izhevsk-news.net/other/2017/06/26/99238.html

"Неизвестно, при каких обстоятельствах погиб ижевчанин. Но можно сказать, - это была большая операция, во время которой погибло еще 11 человек, 15 получили ранения.
К слову, за последние несколько месяцев это уже второй случай гибели наших земляков в Сирии. Напомним, в феврале 2017 года в провинции Хомс при исполнении воинских обязанностей скончался Александр Тычинин."
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Каждый день из Сирии доставляют в Санкт-Кадырбург,в военно-медицинскую академию им.Кирова 2 борта самолёта.Но это поклёп Госдепа. ИХТАМНЕты не дохнут...
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Разглашение Гостайны на РАБссии срок от 10 до 20 лет...
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Если бы либералы годами не ссали в уши про триллионы жертв в недавней истории - может, россияне и почесались бы от нескольких десятков в нынешней.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИнформация Reuters о 40 погибших в Сирии россиянах основывается на слухах и данных соцсетей, - Минобороны РФ
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