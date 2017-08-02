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 Политика Украины
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Все про:госсобственность (60) Межигорье (986) Гройсман (3236)

 Восстанавливаем справедливость - возвращаем народу Украины то, что ему положено! - Гройсман о возврате Межигорья

межигорье

Резиденцию Виктора Януковича вернули в госсобственность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук премьер-министра Владимира Гройсмана, глава правительства прокомментировал возврат в госсобственность резиденции Виктора Януковича.

"Отличная новость - "Межигорье" вернулась в государственную собственность! Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры согласно которым правительственная резиденция "Межигорье" в 2007 году перешла в частную собственность. Восстанавливаем справедливость - возвращаем народу Украины то, что ему положено!", - пишет Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал недействительными договоры об изъятии "Межигорья" из госсобственности, - Луценко
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Гнойсман через 3 года наконец-то сказал, что Межигорье в госсобственности. Ура! А сотни "межигорий" нынешних чиновников и миллиардеров -олигархов? Когда их дворцы перейдут в собственность государства и продадутся на аукционах и деньги пойдут на армию и выплату долгов МВФ? А,Гнося?
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Игорь Хирскл . Знову, в котрий раз своє неуцтво показуете...? Чи наважився б хтось пропонувати непотріб Богові.?
Вся річ у тому, що правильна форма цієї приказки така: "На тобі, небоже, що мені негоже"
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стоп.... там вже зайнято - рАшен переїжджає в новий офіс
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Они все построили себе по "Межигорью". Каждый в меру своих возможностей и положению.
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народ Украины за деньги может посмотреть свою дачу!
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Оооо! Ну вот теперь можно и проект скульптурного парка!!! организовать, на манер скульптурного парка Вигеланда (в Осло).
Парк занимает площадь в 30 гектаров и содержит 227 скульптурных групп, отражающих гамму человеческих отношений. Темой парка являются «состояния человека». Большинство статуй изображают людей, которые запечатлены во время различных занятий, таких как бег, борьба, танцы, объятия и т. д. Каждая из статуй передаёт определённый набор эмоций, человеческих отношений, нередко - с глубоким философским подтекстом, что делает многие композиции сложными для восприятия, например, скульптуру взрослого мужчины, который отбивается от орды младенцев.
Но мы концепцию можем изменить. Скажем девиз - жизнь ради жизни. И в нем может быть представлено творчество всех скульпторов страны, после архитектурного конкурса. Это должен быть цельный гармоничный ансамбль.
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и в какой комнате народ там будет жить? хотя что это я? конечно же в комнате для прислуги.
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За героїчне повернення Межигір'я пану Гройсману Героя України і прем'ера довічно,а всі минтниці України у приватну власність.
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Голубые воришки. Как "зарабатывают" юристы Администрации Президента
02.08.2017, 12:10 • 1846 • 4

Голубые воришки.
Современная Украина знает два типа революционеров: реформаторы, которые грабят открыто и глупо, типа Трояна или Розенблата. И революционеры, которые делают это с уважением к букве закона. Назовем их «голубые воришки». Вчера мне описали потрясающую схему, на которой сидит уважаемый юрист АП. Беловоротничковый. Тот самый, который судьям по телефону указывает, кого и как судить - из политических.
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Так вот. Правительство готовится к большой приватизации. Продадут десятки, сотни объектов - на миллиарды гривен.
Каждую сделку нужно нотариально оформить. Стоимость таких услуг определена одним из указов Леонида Кучмы - один процент от суммы сделки. То есть при продаже какого-то завода за миллиард гривен нотариус зарабатывает 10 млн.
И это правда. Продать в ближайшее время хотят на 20 млрд. В АП уже сформирована группа боевых нотариусов, которые на круг заработают около 200 млн гривен. За несколько дней работы.
Европейские союзники, когда случайно узнали об этом, интеллигентно намекнули: нужно отменить явно архаичный и незаконный указ президента. С белыми воротниками случилась истерика.
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И они выдвинули очередной ультиматум: или приватизацию удостоверяют наши нотариусы, или приватизации (как хотят европейцы) - не будет. А вы говорите наши реформаторы выдохлись. Когда нужно, ничего не выдохлись, воля при них.
Svetlana KRYUKOVA
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справедливость- это возврат всех офшорных монет в Украину,которые уволокли за годы Независимости Украины, и работа их на благо страны и народа...
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Отличной новостью будет, когда Межигорье сделают пансионатом для бойцов АТО!!!
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Ну хлопці, мабуть нам зараз дадуть золотий батон порізати на скибочки
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13 октября 2015 Президент П. Порошенко предложил Кабинету министров Украины передать «Межигорье» в ведение Минобороны с тем, чтобы создать в нём реабилитационный центр для бойцов АТО
20 июня 2015 года на территории резиденции Межигорье открылся детский лагерь. Организаторы заявили о социальной программе для детей, чьи родители являются участниками или пострадали во время участия в АТО
Дети бойцов АТО в лагере «Еurocamp Межигорье»
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосстанавливаем справедливость - возвращаем народу Украины то, что ему положено! - Гройсман о возврате Межигорья
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