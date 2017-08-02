 Восстанавливаем справедливость - возвращаем народу Украины то, что ему положено! - Гройсман о возврате Межигорья

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук премьер-министра Владимира Гройсмана, глава правительства прокомментировал возврат в госсобственность резиденции Виктора Януковича.
"Отличная новость - "Межигорье" вернулась в государственную собственность! Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры согласно которым правительственная резиденция "Межигорье" в 2007 году перешла в частную собственность. Восстанавливаем справедливость - возвращаем народу Украины то, что ему положено!", - пишет Гройсман.
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Гройсман поздравил украинских воинов с Днем ВДВ: Благодарен бойцам за профессионализм и готовность в любой момент встать на защиту Украины (обновлено)(18)
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"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман(87)
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Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман(70)
За год местные бюджеты увеличились на 100 миллиардов, - Гройсман(61)
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Вся річ у тому, що правильна форма цієї приказки така: "На тобі, небоже, що мені негоже"
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Парк занимает площадь в 30 гектаров и содержит 227 скульптурных групп, отражающих гамму человеческих отношений. Темой парка являются «состояния человека». Большинство статуй изображают людей, которые запечатлены во время различных занятий, таких как бег, борьба, танцы, объятия и т. д. Каждая из статуй передаёт определённый набор эмоций, человеческих отношений, нередко - с глубоким философским подтекстом, что делает многие композиции сложными для восприятия, например, скульптуру взрослого мужчины, который отбивается от орды младенцев.
Но мы концепцию можем изменить. Скажем девиз - жизнь ради жизни. И в нем может быть представлено творчество всех скульпторов страны, после архитектурного конкурса. Это должен быть цельный гармоничный ансамбль.
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02.08.2017, 12:10 • 1846 • 4
Голубые воришки.
Современная Украина знает два типа революционеров: реформаторы, которые грабят открыто и глупо, типа Трояна или Розенблата. И революционеры, которые делают это с уважением к букве закона. Назовем их «голубые воришки». Вчера мне описали потрясающую схему, на которой сидит уважаемый юрист АП. Беловоротничковый. Тот самый, который судьям по телефону указывает, кого и как судить - из политических.
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Так вот. Правительство готовится к большой приватизации. Продадут десятки, сотни объектов - на миллиарды гривен.
Каждую сделку нужно нотариально оформить. Стоимость таких услуг определена одним из указов Леонида Кучмы - один процент от суммы сделки. То есть при продаже какого-то завода за миллиард гривен нотариус зарабатывает 10 млн.
И это правда. Продать в ближайшее время хотят на 20 млрд. В АП уже сформирована группа боевых нотариусов, которые на круг заработают около 200 млн гривен. За несколько дней работы.
Европейские союзники, когда случайно узнали об этом, интеллигентно намекнули: нужно отменить явно архаичный и незаконный указ президента. С белыми воротниками случилась истерика.
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И они выдвинули очередной ультиматум: или приватизацию удостоверяют наши нотариусы, или приватизации (как хотят европейцы) - не будет. А вы говорите наши реформаторы выдохлись. Когда нужно, ничего не выдохлись, воля при них.
Svetlana KRYUKOVA
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20 июня 2015 года на территории резиденции Межигорье открылся детский лагерь. Организаторы заявили о социальной программе для детей, чьи родители являются участниками или пострадали во время участия в АТО
Дети бойцов АТО в лагере «Еurocamp Межигорье»
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