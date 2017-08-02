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 Политика Украины
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Все про:Израиль (850) оборона (974) Пашинский (572)

 Председатель Комитета ВР по нацбезопасности Пашинский договорился о сотрудничестве с крупнейшим оборонным концерном Израиля Elbit Systems

пашинский

В среду состоялась встреча председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, члена фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского с представителями крупнейшего частного оборонного концерна Израиля - компании Elbit Systems.

Во время встречи обсуждались вопросы углубления сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Комитета.

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Сергей Пашинский отметил, что для Украины является очень важным опыт Израиля в вопросах обеспечения национальной безопасности и поддержания обороноспособности государства.

Также отмечается, что стороны выразили готовность к углублению сотрудничества.
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Ну да канэшно.., с дерьмовыми рациями не сложилось как то - идем на новый уровень...
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А чому Пашинський досі не в СІЗО? Хто йому дав право вести переговори?
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Елбіт продала росіянам свої рації разом з документацією, а тепер хоче і нам продати, щоб путін міг нас слухати!
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Перед войною в Грузії Ізраїль передав росіянам коди управління ізраїльськими БПЛА які були на озброєнні грузинської армії і росіяни просто саджали грузинсько-ізраїльські дрони на своїй території, перехоплюючи управління! Після цього ніякої військово-технічної співпраці з Ізраїлем бути не може! Зараз ізраїльський прем'єр Нетаньяху літає до путіна на свіданку по кілька разів на рік і робить заяви що путін захистить Ізраїль від арабів! Все це наслідок змін у Білому Домі в США де адміністрація Трампа перестала перейматись справами Ізраїлю і зробила ставку на Саудівську Аравію як на головного союзника США на Близькому Сході. Тепер Ізраїль буде шукати підтримку в Москві і буде виконувати будь які забаганки путіна! Достатньо подивитись на святкування 9 травня в Ізраїлі де ізраїльські спікери звинувачували ОУН в геноциді євреїв, виступ ізраїльського Президента у Верховній Раді де ця істота додумалась звинуватити ОУН в розстрілах євреїв - все це не просто так! Ізраїль лягає під путіна, щоб захиститись від арабів без активної допомоги від США і нам з Ізраїлем потрібно бути дуже обережними!
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"Паниковский вас продаст, купит и ещё раз продаст... Но уже дороже!"
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Председатель Комитета ВР по нацбезопасности Пашинский договорился о сотрудничестве с крупнейшим оборонным концерном Израиля Elbit Systems




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Ну все - хана обороне, раз Пашинский договорился...
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Нехай вперед покаються та визнають свою відповідальність за голодомори-геноциди!

Згідно
міжнародному праву, за дії посадових державних осіб відповідає держава.
Держава, що чинила геноцид українців, називалася СРСР. Вона була більшовицькою
формою існування Московської імперії. Її правонаступницею оголосила себе
Російська Федерація (РФ), що відповідає суті справи і визнано міжнародним
співтовариством. Отже, РФ несе повну відповідальність за геноцид українців.
Уряд РФ має покаятись перед українцями за злочини геноциду і виплатити
компенсацію за багатомільйонні жертви та зруйнування нашої економіки.

В 1917 р. жиди прийшли до влади в Московській
імперії і залишалися біля керма державного управління понад тридцять років.
Пряма відповідальність жидів за голодомори і геноцид українців очевидна.
Держава Ізраїль отримала компенсації від Німеччини за винищення жидів
німцями-фашистами під час Другої світової війни, коли цієї держави ще не
існувало і ніякої шкоди Німеччина завдати їй не могла. Отже, держава Ізраїль виступила правонаступницею жидівської спільноти
взагалі. Але в такому разі ця держава має взяти на себе і відповідальність за
злочини жидів-комуністів. Уряд Ізраїлю має покаятись перед українцями за масове
винищення населення, культурних цінностей та зруйнування сільського
господарства.

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Ой думаю сейчас повалят статьи, репортажи и интервью пашика, где будут рассказывать какой он белый пушистый и незаменимый, сколько пользы приносит Родине. А все кто думают иначе - враги Украины, правительства и президента - запроданцы рашки.
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кто думает только-еще не враги...враги-те кто каждый день льет на украинское руководство тонны помоев. .по любому поводу.
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Добавьте еще на величайшую партию нашего безгрешного кормчего - БПП. И на богоизбранного великого вождя - отца нации Порошенко.
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ты где то в украинских сми читал подобные эпитеты? .это чисто кацапское изобретение-пока сцарь жив-облизывать его,как помер-облить помоями.а лет через десять снова боготворить(бо новый еще паскуднее),и через сто-канонизировать.
вот так вы весь мир через свою кривую призму и видите
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А вы батенька вообще безграмотный. Эпитеты из КНР про великого Мао и КПК.
Тем более вы противоречите сами себе, прям раша или порохобот ТВ - то у вам не норавится что "помои" льют на действующего пороха, то на "умершого" правителя.
Вы уж как то определитесь.
Или вам надо к узкому специалисту по раздвоению личности.
Да, и читайте и смотрите документальные источники. Не то так опозорится невежеством...
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а зачем вы.батенька их сюда тащите?эти эпитеты?с провокационной целью?
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Петр Алексеевич - это Вы?
Когда мы вашего младшенького обритым в призывном пункте увидим?
А старшенький не хочет вернуться "защищать Родину" на передовой?
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когда дочери вашего хуйла в расеюшку вернутся
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Как говорил дядя Жора из Одессы, а дяде Жоре можно верить, - настораживают умные блондинки, щедрые евреи и шустрые эстонцы. Они усложняют простое и стройное восприятие мира.
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Зрадогавнюкам так хотелось шоб договорились о сотрудничестве со свинособаками кремлевскими. Обтекайте говнючки. А Пашинскому респект. Работает отлично.
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Ппц бюджету на оборону, почались гешефти...
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Словесный пиарный понос. Обсуждали что-то там - это не "договорились о сотрудничестве" "Договорились" - это подписали контракты, или хотя бы протоколы о намерениях. Та и кто такой пашинский, чтобы о чем - то договариваться. Разве что о новом травматике. Ну, или о пластической операции морды. Вместе с Таней Ч..
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ничего не понял... до чего он договорился-то? Или он уже Порошенко замещает в вопросах договоров по международному сотрудничеству? Н-да, ну и ситуация, правая рука не знает, что делает левая в то время как каждый прыщ себя попом Земли считает
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А я гадав, чому Тимчук пише, що гроші, виділені на зброю, кудись щезли, і оборонне замовленння, фактично, зупинилось, робітників масово відправляють в неоплачувані "відпустки". А он воно що!
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Давно я не читал статей в стиле передовицы газеты "Правда"....
В Мацкву стажироваться ездили?
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Пашинский видно забыл, что Израиль не голосовал за резолюцию ООН 68/262, которая признавала оккупацию Крыма РФ. Видно Израиль пообещал ему убежище, после попытки убийства Химикуса. А в свете последних действий мусоров по банде Лакуды, когда они отпустили члена этой банды якобы на лечение в Изоаиль, (убийство в Днепре, где полиция Авакова отпустила подозреваемого, который с автомата убил двух украинцев, участников АТО, а потом развернула гнусную компанию по дискредитации этих украинцев) - он сдает всю Украину. Видно мораторием на землю решил расплатится с израильтянами.
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На сравнительных испытаниях выиграли турки, но Пашинский договорился с Elbit
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Ой чи не стосується це виключно росту прибутків від міжнародної торгівлі зброєю... . Від появи держави Ізраїль до становлення усіх галузей її військової промисловості Захід дієво допомагав Ізраїлю, не обмежуючи себе ідіотськими розпантякуваннями про "несмертельність зброї".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредседатель Комитета ВР по нацбезопасности Пашинский договорился о сотрудничестве с крупнейшим оборонным концерном Израиля Elbit Systems
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