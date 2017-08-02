 Председатель Комитета ВР по нацбезопасности Пашинский договорился о сотрудничестве с крупнейшим оборонным концерном Израиля Elbit Systems

Во время встречи обсуждались вопросы углубления сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Комитета.
Сергей Пашинский отметил, что для Украины является очень важным опыт Израиля в вопросах обеспечения национальной безопасности и поддержания обороноспособности государства.
Также отмечается, что стороны выразили готовность к углублению сотрудничества.
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Згідно
міжнародному праву, за дії посадових державних осіб відповідає держава.
Держава, що чинила геноцид українців, називалася СРСР. Вона була більшовицькою
формою існування Московської імперії. Її правонаступницею оголосила себе
Російська Федерація (РФ), що відповідає суті справи і визнано міжнародним
співтовариством. Отже, РФ несе повну відповідальність за геноцид українців.
Уряд РФ має покаятись перед українцями за злочини геноциду і виплатити
компенсацію за багатомільйонні жертви та зруйнування нашої економіки.
В 1917 р. жиди прийшли до влади в Московській
імперії і залишалися біля керма державного управління понад тридцять років.
Пряма відповідальність жидів за голодомори і геноцид українців очевидна.
Держава Ізраїль отримала компенсації від Німеччини за винищення жидів
німцями-фашистами під час Другої світової війни, коли цієї держави ще не
існувало і ніякої шкоди Німеччина завдати їй не могла. Отже, держава Ізраїль виступила правонаступницею жидівської спільноти
взагалі. Але в такому разі ця держава має взяти на себе і відповідальність за
злочини жидів-комуністів. Уряд Ізраїлю має покаятись перед українцями за масове
винищення населення, культурних цінностей та зруйнування сільського
господарства.
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вот так вы весь мир через свою кривую призму и видите
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Тем более вы противоречите сами себе, прям раша или порохобот ТВ - то у вам не норавится что "помои" льют на действующего пороха, то на "умершого" правителя.
Вы уж как то определитесь.
Или вам надо к узкому специалисту по раздвоению личности.
Да, и читайте и смотрите документальные источники. Не то так опозорится невежеством...
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Когда мы вашего младшенького обритым в призывном пункте увидим?
А старшенький не хочет вернуться "защищать Родину" на передовой?
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В Мацкву стажироваться ездили?
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даже гавноканал 112 расшифровал
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