 В Киеве вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов

С 1:30 до 5:00 4 августа коммунальщики будут проводить работы по реконструкции транспортного узла на пересечении пр. Победы и ул. Д. Щербаковского. На этот период вносятся изменения в работу ночных троллейбусных маршрутов №№92Н,93Н, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
Так, движение ночного маршрута №93Н закрывается, а схема движения троллейбусов маршрута №92Н будет изменена.
Движение троллейбусов ночного маршрута №92Н будет организовано по трассе: от железнодорожного вокзала "Южный" - пр. Победы - по постоянной трассе, дальше ул. Довженко - ул. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная пл. - ул. Гречко - пр. Гонгадзе - пр. Свободы;
С проспекта Свободы до Интернациональной пл. по постоянной трассе, далее - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - Воздухофлотский путепровод - железнодорожный вокзал "Южный".
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