 Трамп демонстрирует невнятность политики США в отношении Кремля и НАТО, - The New York Times

К сожалению, эти настроения не особо разделяет тот, на кого Пенс работает в Белом доме, говорится в редакционной статье The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Во вторник Пенс похвалил Грузию за развитие демократии после распада Советского Союза, подчеркнув, что российские танки по-прежнему находятся в Южной Осетии, хотя с момента вторжения в Грузию прошло уже девять лет. За день до этого вице-президент США заверил лидеров стран Балтии членов НАТО, что США твердо привержены ст. 5 устава Альянса о коллективной обороне.
"Нет большей угрозы для стран Балтии, сем агрессия непредсказуемого соседа на востоке", - заявил он, обвинив Россию в неустанных попытках изменить границы соседних государств с помощью силы, подрывать демократию в суверенных державах и настраивать страны Европы друг против друга.
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Издание отмечает, что на фоне растущей агрессии России и ухудшения ее отношений с Вашингтоном эта поездка, как предыдущие визиты глав Пентагона и Госдепа в Украину, является важным сигналом для союзников и партнеров, которые живут в тени РФ.
В статье говорится, что большинство чиновников Белого дома, которые работают в секторе безопасности, разделяют мнение Пенса насчет Москвы и считают ее главным врагом США. Более того, вице-президент США повсеместно заявлял, что говорит как от себя лично, так и от имени президента Дональда Трампа.
"Но сказанное едва ли отображает реальность", - подчеркивает редакция. - "Трамп продолжает подрывать такие заверения высказываниями и поступками, в результате которых складывается впечатление о невнятности политики США, которую Путин и союзники могут посчитать слабостью или неопределенностью и это вовсе не в интересах Америки".
Авторы отметили, что в ходе недавнего визита в Польшу Трамп говорил о готовности США придерживаться обязательств по коллективной обороны в рамках НАТО, однако усомнились в том, что хозяину Белого дома можно верить, так как "сказано эти было вынужденно, под давлением, после месяцев агрессивной риторики в адрес НАТО".
Также издание не разделяет энтузиазма Пенса и властей Грузии по поводу ее членства в НАТО, так как "есть сомнения, что Трамп станет рисковать ухудшением отношений с Путиным".
"Помимо всего прочего, Трамп все еще никак не отреагировал на решение Путина о сокращении штата посольства США на 755 сотрудников и конфискации двух объектов недвижимости у американских дипломатов... Подозрительное затягивание с подписанием законопроекта о введении более жестких, но необходимых санкций против России, также вызывает определенные вопросы", - говорится в статье.
Желание Трампа улучшить отношения с Россией по своему оправданы, отмечают в редакции, однако ему для начала стоит сформировать твердый, последовательный и адекватный подход, который убедит Путина, союзников США и американцев в том, что президент знает, что делает, и что у него нет разногласий со своей командой.
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будут что то вымучивать, поэтому на этой неделе подписание навряд ли стоит ждать
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Сценаристи і режисери з Бродвею, які займаються постановкою мюзикла «Містер Трамп ілі Цирк на дроті» якість безстижі плагіатори. Бо сцена, в якій містер Трамп готовиться ісполнить трюк з подписанієм Закону про санкції просто-таки злизана з Імре Кальмана. А іменно, з його відомої оперети «Принцеса цирка», де є сцена, коли містер Ікс, готовлячись до виходу на арену натхненно співає:
"Светит прожектор,
Фанфары гремят,
Публика ждёт,
Будь смелей, акробат..."
Пока публіка нетерпляче йорзає в кріслах, а акробат Трамп наспівуючи в Овальному кабінеті арію рішає як іменно ісполнить трюк з підписанням Закону про санкції - втихаря за лаштунками ілі под куполом цирка при большом стєченії публіки та преси, - директор цирку сіньйор Фіреллі (роль якого ісполняє віце-президент Майк Пенс) гастролірує по світу. Де пользується великим успіхом, особливо коли переповідає в красках содєржаніє своєї останньої розмови з Трампом.
Пенс - О, бамбіно!
Трамп - Ой
Пенс - Шо ой, шо ой?
Трамп - Господін віце-презідєнт...
Пенс - Чого так офіціально? Господін віце-презідєнт... Називай мене просто Папа Фі - сокращонно від Фіреллі. Папа Фі - скажи
Трамп - No!
Пенс - No - ето мужскоє слово. А шути горохові всігда мають виполнять то, шо їм велєно! Подписуй Закон давай і не вимахуйся. Бо "No" - ето мужскоє... слово
Трамп - Вот я і кажу- No
Пенс - А я кажу - уволю
Трамп - Ну господін віце-президент...
Пенс - Нєт, Папа Фі
Трамп - Господін віце-презідєнт
Пенс - Я жду
Трамп - Господин віце-презідєнт...
Пенс - Папа Фі. Ну? Ну? Ти ж мене знаєш... Папа Фі
Трамп (неуверенно) - Фі
Пенс - Ну Фі Папа, ну Папа Фі
Трамп - Ааааааа [плаче]
На цьому місці всі сміються, містер Пенс в ролі сіньйора Фіреллі нєотразім і пользувався незмінним успехом і в Естонії, і в Грузії. Де місцева публіка приймала його дуже доброзичливо, розуміючи, що перед ними виступав неабихто, а возможний майбутній президент США.
Тим часом Трамп все ще чогось не телиться, з-за дверей Овального кабінету раз у раз чується душераздірающе
"Да я шут, я циркач, так что же..."
В прийомній Трампа давно вже дєжурить купа серйозних ястребів, всі поглядують на годинники і зловісно посміхаються. І ось Рекс Тіллерсон, відірвавшись від замочної скважини кивнув головою - "Вроді подписує". І тут же додав якусь отсєбятіну, шо нові санкції проти Росії будуть содєйствувать укреплєнію добрих отношеній между двома странами. Режисери начали ліхорадочно гортати сценарій і не найдя там такої репліки сердито помахали Рексу кулаками, аби іграв та не заігрувався.
В цю мить з-за дверей раздався отчаянний баритон Трампа:
Слушая скрипку,
Дами в ложах вздохнут,
Скажуть з улибкой -
Храбрий шут...
Тіллерсон сердито сплюнув і пожав плечами - "Ну шо ж ти зробиш, коли воно шоумен".
Втім, битує мнєніє, шо затягує підписання того Закону не Трамп. А просто таков замисєл сценаристів. Які рішили заодно ще й потєрзать Хуйлу його й без того разшатану нервову систему, бо як ізвесно ожиданіє смерті хуже самой смерті. Тому драматична пауза затягується іскуственно, сценаристам просто цікаво як відреагує паяц Хуйло.
В Кремлі однако тихо й сумно, проблєсків здравого смисла там не наблюдається. У відповідь на замисєл постановників мюзікла та блістатєльну ігру американських акторів московський паяц в состоянії відповісти разве шо унилим полихаєвським повишеніем качества служебной переписки, поголовним вступлением в ряды общества "Долой рутину с оперных подмостков" та поголовным переходом на сою.
Аналітіки й політичні коментатори списали вже стоси паперу, аналізіруючи возможні послєдствія подписанія (не подписанія) Трампом упом'янутого Закону, нєкоторі пророчать, шо Трамп, який працює на канатах без страховки, Закону не підпише. І в такому разі зірветься й гепнеться на глазах у поражонной публікі прямо в опилки. Бо в разі непідписання Закону початок процедури імпічменту практично гарантований і є підозри, шо дуже многі серйозні люди в США дуже розраховують саме на такий розвиток сюжету.
Щоб потім добре злагодженим хором радісно виконати фінальну пісню кальманівської оперети:
Ей, гусар! Ей, гусар!
Весєлісь, пока нє стар!
Проте мало хто сумнівається, що Трамп Закон підпише, а заодно офіційно признає, шо він у США ніхто і зовуть його нікак. Тому не дивно, що тихими ночами мешканців Вашингтону часто будять доносящієся з прочинених вікон Білого Дому сумні рулади Дональда Фредовича:
"Со смертью іграю,
Смел и дєрзок мой трюк..."
Спокойно наблюдаєм
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в прямом эфире - лупят дикторов в хвальник!
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журнашлюшки они
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Иначе я никак не могу объяснить то, что оно сначала свои активы разместило у предполагаемого противника, а потом стало с ним быковать.
Вот ты можешь себе представить, что Гитлер свое и партийное бабло размещает в Великобритании, а потом начинает с ней воевать?
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