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 Общество
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Все про:дороги (1754) Нацполиция (8221) патрульная полиция (1371)

 На данный момент в дорожную полицию набрали около 400 патрульных из 2,5 тысяч необходимых, - Билошицкий

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Полиция приняла на службу 400 из необходимых 2,5 тыс. патрульных дорожной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Для того, чтобы полноценно запустить 9 тысяч километров, нам необходимо набрать 2,5 тыс. сотрудников... На данный момент набрали, возможно, где-то 400. Сейчас мы только объявили набор, и набор продолжается, мы даже еще не дошли до собеседований", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года 461 автомобиль патрульной полиции поврежден в результате ДТП: сумма нанесенного ущерба около 6 млн грн, - Нацполиция. ДОКУМЕНТ

По словам Билошицкого, на сегодняшний день осуществляется патрулирование более 3 тыс. км дорог, в частности трассы "Киев-Чоп", всех трасс во Львовской области, трассы "Киев-Харьков", "Киев-Тернополь" и "Одесса-Херсон".

Напомним, в Украине с 12 июня запустили первые патрули дорожной патрульной полиции. За первый месяц работы зафиксировано свыше 12 тысяч правонарушений.
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Источник: По материалам "Українські новини"
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Пусть вешают видеокамеры и нужно будет такого количества взяточников.
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Швидше ворушіться- чи ваш щось заважає це робити?
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мотив поступления на эту работу пропал...
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когда проезжаю через стационарный пост (бывший ДАЙ)
наблюдаю все те же рожи, только в черном и бейсболках
на испытательном сроке? или бесплатно помогают?
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злочинець завжди повертається на місце злочину сумують за прибутковою роботою, суки
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться....
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Во бяда то какая! А что же теперя начальникам без мзды делать?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа данный момент в дорожную полицию набрали около 400 патрульных из 2,5 тысяч необходимых, - Билошицкий
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