Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
"Для того, чтобы полноценно запустить 9 тысяч километров, нам необходимо набрать 2,5 тыс. сотрудников... На данный момент набрали, возможно, где-то 400. Сейчас мы только объявили набор, и набор продолжается, мы даже еще не дошли до собеседований", - сказал он.
По словам Билошицкого, на сегодняшний день осуществляется патрулирование более 3 тыс. км дорог, в частности трассы "Киев-Чоп", всех трасс во Львовской области, трассы "Киев-Харьков", "Киев-Тернополь" и "Одесса-Херсон".
Напомним, в Украине с 12 июня запустили первые патрули дорожной патрульной полиции. За первый месяц работы зафиксировано свыше 12 тысяч правонарушений.
На данный момент в дорожную полицию набрали около 400 патрульных из 2,5 тысяч необходимых, - Билошицкий
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наблюдаю все те же рожи, только в черном и бейсболках
на испытательном сроке? или бесплатно помогают?
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