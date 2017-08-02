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 Политика Украины
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Все про:ВДВ (243) Антитеррористическая операция (17215) Муженко (232)

 С начала АТО погибло 467 украинских десантников, - Муженко

вдв

С начала Антитеррористической операции на востоке Украины погибло 467 украинских десантников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Высокомобильных десантных войск в Днепропетровской области.

"С началом российской агрессии, Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных Сил Украины. 467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской областей навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности Военной присяге", - заявил Муженко.

Он также добавил, что около 3800 десантников были награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач. Звание Герой Украины получили 20 десантников, из которых 6 - посмертно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Не существует препятствий, которые бы воины-десантники не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять, - Порошенко. ВИДЕО
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Вечная СЛАВА и вечная ПАМЯТЬ нашим ГЕРОЙСКИМ ПАРНЯМ !!!!
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подвиги рядовых бойцов свидетельствуют о бездарности их командиров...
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Слава Україні!! Героям слава!! Ганьба кровавим гешефтникам!!
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С начала АТО погибло 467 украинских десантников, - Муженко

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А ты"муженок"- и не погиб и живёшь припиваючи?
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Муженок-1983 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище ...
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Муженко и погубил большинство , своей бездарностью . А где великий полководец галитей , куда ещё одна бездарь делась , а сколько предателей было командиров и сколько осталось . А штабные сонные генералы чем занимаются , улучшения за три года не видно . Потери каждый день .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала АТО погибло 467 украинских десантников, - Муженко
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