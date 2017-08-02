 С начала АТО погибло 467 украинских десантников, - Муженко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Высокомобильных десантных войск в Днепропетровской области.
"С началом российской агрессии, Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных Сил Украины. 467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской областей навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности Военной присяге", - заявил Муженко.
Он также добавил, что около 3800 десантников были награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач. Звание Герой Украины получили 20 десантников, из которых 6 - посмертно.
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А ты"муженок"- и не погиб и живёшь припиваючи?
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