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Все про:Абхазия (306) Грузия (3442) оккупация (7193) Путин (24089) аннексия (75)

 Грузинский министр Цихелашвили о визите Путина в оккупированную Абхазию: "Это попытка фактической аннексии со стороны России"

Поездка президента России Владимира Путина в захваченную Абхазию является оккупацией и попыткой фактической аннексии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявила министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

"Имеют место провокационные действия. Этот визит, наверное, следует рассматривать в этом ранге. Это вписывается в общую картину - это продолжающаяся провокация. Это попытка фактической аннексии со стороны России, поэтому наша задача - нивелировать любую провокацию. Наша задача - сохранить мир, который жизненно важен для страны", - заявила Цихелашвили.

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По информации российских СМИ, президент РФ Владимир Путин 8 августа планирует посетить оккупированную Абхазию. Путин встретится с де-факто лидером Абхазии Раулем Хаджимбой.

Последний раз Путин посещал Абхазию в 2013 году.

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Этот путин ,идиот полный. Даже прогрессивная Германия проигрывала два раза,ведя войну со всем миром. А тут,какая то засрашка...
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против Германии воевали, а против рашки никто не будет. Поэтому остается только ждать, что она развалится изнутри. Если бы у гителера было право вето в оон, яо, он поставлял бы нефть/газ, щедро сорил деньгами среди европейских, штатовских чиновников. Имел бы нищее агрессивное население, то может быть и до сих пор бы сидел, как кастро....
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Стыдно,что Грузия воевала с РФ,та оккупировала часть ее территорий и после всего этого грузинская власть сейчас лижет зад Путину.
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хуйлу много кто лижет зад, многие напуганы, многие хотят быть как хуйло (вечно у корыта). так что тут не все так просто
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А ТЕ ЩО УКРАЇНСЬКІ СПЕЦИ ВОЮВАЛИ В ГРУЗІЇ А ПОІМ БАРИГОШВІЛІ ПРОДАВ ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ГРОМАДЯНСТВО І НЕВИДАВАВ ЙОГО УКРАЇНІ ЯК НАЗВАТИ ? ПОТІМ БАРИГОШВІЛІ В УКРАЇНІ ЗЛИГАВСЯ З ФСБ І ПРИЗИВАВ ТУТ ДО ПОВАЛЕННЯ ПОРОШЕНКА НА ФОНІ РОЗГОРТАННЯ РОСІЄЮ УДАРНОЇ ГРУПІРОВКИ В БІЛОРУСІ ЯК ЦЕ НАЗВАТИ ?
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Да у ентого КуКу давно в балдени-кукушка...
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Блин! До конца тебя придурка не дочитал и лайк поставил.
ЛАЙК СНЯЛ !!!!!!!!!!!
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то что пишется капсом, даже если это супер пупер патриотическое, надо спамить, а не лайкать
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А как мона лайк снять?
Бывает такая херня на планшете- жмёшь одно, получаешь другое...
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Допустим поставил кликом левой кнопки мышки лайк там где написано "мне нравится",
хочешь снять лайк нажимай там же еще раз.
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Это на компе так! А на планшете (хоть и пользуюсь иногда не пробовал).
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А планшет это обычно на андроид. Там вообще не предсказуемо.
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Да какой прозрели? Там ихний барыга Иванишвиши всю Грузию с патрохами хуйлу продал.
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правда отношения с нато и сша очень даже хорошие...так что как то не стыкуется
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у него оккупировали часть страни, а он заявляет о сохранении мира
дебил или предатель
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ЗОНА "РИСК"
Р - рашшка
И - ирашка
С - северная
К - кореяшка
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузинский министр Цихелашвили о визите Путина в оккупированную Абхазию: "Это попытка фактической аннексии со стороны России"
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