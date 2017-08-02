 Грузинский министр Цихелашвили о визите Путина в оккупированную Абхазию: "Это попытка фактической аннексии со стороны России"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявила министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
"Имеют место провокационные действия. Этот визит, наверное, следует рассматривать в этом ранге. Это вписывается в общую картину - это продолжающаяся провокация. Это попытка фактической аннексии со стороны России, поэтому наша задача - нивелировать любую провокацию. Наша задача - сохранить мир, который жизненно важен для страны", - заявила Цихелашвили.
По информации российских СМИ, президент РФ Владимир Путин 8 августа планирует посетить оккупированную Абхазию. Путин встретится с де-факто лидером Абхазии Раулем Хаджимбой.
Последний раз Путин посещал Абхазию в 2013 году.
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Лікуйся....
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ЛАЙК СНЯЛ !!!!!!!!!!!
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Бывает такая херня на планшете- жмёшь одно, получаешь другое...
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хочешь снять лайк нажимай там же еще раз.
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дебил или предатель
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Р - рашшка
И - ирашка
С - северная
К - кореяшка
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