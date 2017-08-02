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 С начала года 461 автомобиль патрульной полиции поврежден в результате ДТП: сумма нанесенного ущерба около 6 млн грн, - Нацполиция. ДОКУМЕНТ

автомобили патрульные

Всего с 2015 года парк управлений патрульной полиции пополнился 1514 служебными автомобилями.

Начиная с 2017 года 461 служебный автомобиль патрульной полиции поврежден в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом в ответе на запрос "Главкома" сообщил департамент патрульной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве - 150, Харькове - 45, Одессе - 36, Львове - 34, Днепре - 33. Меньше всего (по 3 машины) - в Ривном, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

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Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 6 млн грн.

Всего за последние два года парк управлений патрульной полиции пополнился 1514 служебными автомобилями.

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С начала года 461 автомобиль патрульной полиции поврежден в результате ДТП: сумма нанесенного ущерба около 6 млн грн, - Нацполиция 01

С начала года 461 автомобиль патрульной полиции поврежден в результате ДТП: сумма нанесенного ущерба около 6 млн грн, - Нацполиция 02


Как известно, 4 июля 2015 в Украине начала работу новая патрульная полиция. Первым городом, где заработали новые патрули, стал Киев.
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Ерунда. Аваков мог бы сам оплатить, не особо напрягаясь.
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Мдаа...
Цікаво- а скільки з них розбито з вини саме поліцейських? Історія замовчує?
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Может он хочет сказать что для перевозки свадеб нужен больший профессионализм ?
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до того, що сама по собі ця група авто знаходиться в зоні підвищеного ризику
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Ну да, видел я аварию сразу двух полицейских машин на дороге, где кроме них никого не было, надо было давать по одной на город, тогда бы не было повышенного риска.
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Вот тебе и в продолжение об их адекватности. Берём счётныые палочки. Дано. Арсену дали за два года 1514 мафынок. За полгода (2017) 461 он поломал. Умножаем 461 на 4(полугодия). Получаем 1844. Вопрос. Он хороший мальчик. З.Ы. Не спорю, что виновники не всегда полиция, повреждения не всегда "в хлам" - средний чек 500 $. Но тем не менее...
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6 миллионов гривень убытков за 461 разбитый автомобиль стоимостью 1 миллион гривень каждый? Ето же как нужно считать уметь или считать украинцев за полное быдло? Походу кое кто неплохо на етом поднялся и я даже догадываюсь кто.
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Плохо, что наша полиция не поддерживает отечественного производителя: не видел у них ни одного Запорожца.
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Странная подача новости, пополнение с 2015 года а ДТП считают с 2017, а если взять с 2015 ?
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А где же эти комментаторы, что "Япония все равно безплатно дала автомобили"?
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Чому машини не застраховані ? Ніде в світі поліцейські не платять за ремонтслужбових машин !
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Тоді Авак на закупах нових не підлатається.
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правильно. нехер ездить - машины бить. надо как раньше в кустах стоять и всех подряд тормозить, бошку в окно засовывать на предмет перегара. придумали, млять, выход из положения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года 461 автомобиль патрульной полиции поврежден в результате ДТП: сумма нанесенного ущерба около 6 млн грн, - Нацполиция. ДОКУМЕНТ
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