 С начала года 461 автомобиль патрульной полиции поврежден в результате ДТП: сумма нанесенного ущерба около 6 млн грн, - Нацполиция. ДОКУМЕНТ

Начиная с 2017 года 461 служебный автомобиль патрульной полиции поврежден в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом в ответе на запрос "Главкома" сообщил департамент патрульной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве - 150, Харькове - 45, Одессе - 36, Львове - 34, Днепре - 33. Меньше всего (по 3 машины) - в Ривном, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.
Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 6 млн грн.
Всего за последние два года парк управлений патрульной полиции пополнился 1514 служебными автомобилями.
Как известно, 4 июля 2015 в Украине начала работу новая патрульная полиция. Первым городом, где заработали новые патрули, стал Киев.
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Цікаво- а скільки з них розбито з вини саме поліцейських? Історія замовчує?
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Типа - кто тут пьяный ездит
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