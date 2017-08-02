 На ЧАЭС проводят "холодные" испытания хранилища отработанного ядерного топлива

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Холодные испытания - это выход напрямую к проведению горячих испытаний и вводу в эксплуатации ХОЯТ-2", -заявил глава госагентства Виталий Петрук.
По его словам, введение в эксплуатацию нового хранилища повысит уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива Чернобыльской станции. Хранилище рассчитано на длительное хранение в течение 100 лет. На сегодняшний день хранения отработанного ядерного топлива осуществляется в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа (ХОЯТ-1), срок эксплуатации, который завершается в 2025 году.
Начало "горячих" испытаний ХОЯТ-2 с отработанным ядерным топливом запланирован на декабрь этого года.
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- Наук много, Трофимыч.
- Ну, из какой-нибудь одной. Ну там, стих прочти..." (с)
Расскажите нам, Фантомыч, стих что-ли...
Про центрифуги для регенерации... )))
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