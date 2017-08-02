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Все про:испытания (181) ЧАЭС (352) ядерное топливо (133) ядерные отходы (41)

 На ЧАЭС проводят "холодные" испытания хранилища отработанного ядерного топлива

хоят

ГСП "Чернобыльская атомная электростанция" 1 августа приступило к первому этапу комплексных испытаний хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Холодные испытания - это выход напрямую к проведению горячих испытаний и вводу в эксплуатации ХОЯТ-2", -заявил глава госагентства Виталий Петрук.

По его словам, введение в эксплуатацию нового хранилища повысит уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива Чернобыльской станции. Хранилище рассчитано на длительное хранение в течение 100 лет. На сегодняшний день хранения отработанного ядерного топлива осуществляется в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа (ХОЯТ-1), срок эксплуатации, который завершается в 2025 году.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива

Начало "горячих" испытаний ХОЯТ-2 с отработанным ядерным топливом запланирован на декабрь этого года.
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пусть там установят центрифугу для регенерации топлива. а с ее помощью и ЯО можно сочинять
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"- Ген, ну-ка, покажи чего-нибудь из науки.
- Наук много, Трофимыч.
- Ну, из какой-нибудь одной. Ну там, стих прочти..." (с)

Расскажите нам, Фантомыч, стих что-ли...
Про центрифуги для регенерации... )))
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Ще один важливий крок на шляху відмови від рашистського палива.
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Їбало Гросьмана зросло на 25%, і він зупинятись не збирається!


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http://www.liga.net/upload/projects/chernobyl/images/c044e35c-9d92-431a-914a-0f9de91996f5__img_20160416_120452.jpg
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииНа ЧАЭС проводят "холодные" испытания хранилища отработанного ядерного топлива
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