 ОАЭ отменили запрет на импорт птицы из Украины

Объединенные Арабские Эмираты сняли временные ограничения относительно импорта украинской домашней и дикой птицы, а также продуктов из них, которые действовали для Украины в связи с регистрацией вспышек высокопатогенного гриппа птицы. Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Всемирную организацию торговли сообщает "Урядовий портал".
"Ограничения, в частности, сняты на импорт мяса птицы, суточного молодняка и яиц", - говорится в сообщении.
Напомним, запрет был введен из-за вспышки птичьего гриппа.
912 16
Налоговики пресекли незаконную продажу алкоголя в трех магазинах в Северодонецке и Лисичанске. ФОТОрепортаж(3)
Глава МИД Румынии Мелешкану о Рогозине: "Это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией"(50)
Канада с нетерпением ожидает вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Украиной, - Министерство международной торговли(44)
СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину(55)
В КМДА назвали головну причину заборони нічної торгівлі алкоголем(0)
Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек. ФОТО(9)
Белорусские компании, в том числе государственные, поставляют товары на оккупированный Донбасс, - Радио Свобода. ВИДЕО(133)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить