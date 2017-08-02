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Все про:запрет (1216) инфекции (97) мясо (184) ОАЭ (94) птицы (33) птичий грипп (21) торговля (845)

 ОАЭ отменили запрет на импорт птицы из Украины

курица

Украинские предприятия не могли продавать птицу в Эмираты из-за инфекции.

Объединенные Арабские Эмираты сняли временные ограничения относительно импорта украинской домашней и дикой птицы, а также продуктов из них, которые действовали для Украины в связи с регистрацией вспышек высокопатогенного гриппа птицы. Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Всемирную организацию торговли сообщает "Урядовий портал".

"Ограничения, в частности, сняты на импорт мяса птицы, суточного молодняка и яиц", - говорится в сообщении.

Напомним, запрет был введен из-за вспышки птичьего гриппа.

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Отлично. Рынок сбыта открыт. А тем временем в педерашке запретят вот вот скоро дышать
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оно им надо по такой цене? наши барыги охренели - по полтиннику за окорочка!
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ты щас арабов на майдан-3 пытаешься подговорить?
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и еще подорожает. Зачем им продавать мясо на внутренний рынок если выгоднее за бугор толкать. Да еще и заработают столько же на махинациях с возвращением ПДВ. У нас только несколько крупных производителей курятины и хозяева сидят в депутатских креслах.
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а такая простая мысль, что каждый производитель заинтересован в наращивании объёмов, в голову не приходила?
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В Эмиратах птицу "беркут" любят, а у нас этого добра навалом. Может , если не садим, то торговать ими будем?
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Нужно чтобы арабы ввели *переходной период на 7 лет* так как наши Барыги любят вводить против импортных товаров, иными словами ето санкции против украинцев.
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Прощай украинская курочка, прощай килограмм твоего филе по цене 70-80 грн за кг! Правда это дороговато для бедных украинцев. Теперь шейхи кушать будут.... А яиц подкупить надо по гривне за штуку сегодня, а завтра?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОАЭ отменили запрет на импорт птицы из Украины
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