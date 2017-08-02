 Если и есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев, то к Минобороны РФ это не имеет никакого отношения, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, в которой сообщается, что число погибших россиян в Сирии выше, чем было официально заявлено.
"Нет, не видим [оснований для перепроверки данных о потерях]", - сказал он журналистам.
"Данные [в Кремль] поступают по линии Минобороны, руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными", - добавил Песков.
Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 40 солдат РФ погибли в Сирии в 2017 году, - Reuters
"Если есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны, не имеет никакого отношения", - заявил пресс-секретарь президента.
"Поэтому здесь нужно у Reuters интересоваться, откуда эта информация и какие у них источники", - посоветовал он.
Ранее агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Сирии с начала года погибли 40 россиян.
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