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 Политика Украины
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 День коренных народов в Киеве: в столице проведут "Крымский вечер"

татары флаг крымские

Посетителей ждет концерт народной музыки и танцев.

По случаю Международного дня коренных народов мира 9 августа Министерство информационной политики Украины, Меджлис крымскотатарского народа и Американский дом проведут торжественное празднование "Qırım akşami" или "Крымский вечер". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мининформполитики.

"МИП приглашает представителей всех дипломатических учреждений, работающих в Украине, познакомиться с культурой коренного народа Украины, который сейчас живет в условиях оккупации", - сказано в сообщении.

Организаторы анонсируют концерт крымскотатарских песен и танцев и выставку об этногенезе, истории и культуре крымскотатарского народа на английском языке, подготовленную Эстонским институтом по правам человека, Министерством информационной политики Украины, Крымскотатарским Ресурсным Центром при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Был утвержден резолюцией Генеральная Ассамблеей ООН в 1994 году.

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у кого синагога своя, у кого церковь, у кого мечеть, и только у москалей все ворованное, и даже имя что они русские при своем улусе орды москве, а земель исконных у этих якобы русских вообще отродясь не было и нет...
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какое внимание теперь к крымским татарам! а когда они отжимали земли и строили на них свои холупы для продажи алкоголя и тп....
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