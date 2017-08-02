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 Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по биологии

мон

Все участники украинской команды завоевали награды на Международной ученической олимпиаде по биологии, которая проходила в Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Четверо украинских школьников вернулись домой с бронзовыми медалями: Дарья Завадская, выпускница лицея "Научная смена" г. Киева; Екатерина Пилипко, выпускница Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11; Ирина Поплевичева, выпускница гимназии № 287 Святошинского района города Киева; Юрий Рузин, выпускник Харьковской гимназии № 46 им. М.В. Ломоносова.

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Международная биологическая олимпиада проходит ежегодно в течение 28 лет. На этот раз она проходила в г. Ковентри (Соединенное Королевство Великобритании). За победу в этом престижном соревновании боролись 260 участников в составе национальных команд из 67 стран мира.

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