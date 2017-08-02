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 За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще два бойца получили ранения, – Лысенко

потери

НВФ открывали огонь на всех направлениях.

За прошедшие сутки, 1 августа, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате боевых действий погиб один военный, еще двое бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий один военный погиб, двое получили ранения", - заявил он.

Утром 2 августа пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook сообщил, что за сутки ситуация в зоне проведения АТО обострилась, боевики 34 раза открывали огонь, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вчерашних боевых действий один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО
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Жесть
Гибель наших граждан уже как обыденность.
Ёбаные кацорылые твари...
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Вічна Память, Вічна Слава славному сину полеглому за Україну !!!
Спочивай з миром побратим !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Українські вояки мають стримати агресора, поки бидло в середині України перестане голосувати за мафію та зрадників. Поки солдати гинуть на фронті в тилу бидло-влада не побудувала жодного військового заводу за 3,5 роки, всі гроші віддаються мафії на відшкодування ПДВ! В 2016 році віддали 96 млрд грн, а в 2017 буде 120 млрд грн, а бюджет міноборони всього лише 64 млрд грн!
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обыденность это то что мы кормим родственников тех мразей, всех в поля на херсоне в палатках колючая проволка вода сух.пай и сырые дрова, с херов ли парней поубивали, сироты остались, чтоб донбасская мразь паразиторовать продолжала? да хер я ложил на безвиз, выслать всю мразь назад или объявить вне закона
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Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть !
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......Сумуємо....
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Всеїдно настане година коли кацапи заляються своєю кровю за кожний
клаптик Української землі, за кожного вбитого Українця.
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Двісті +
Всюди отвори в -
це сліди безжальних вбивць.
Пролетіла, зачепила,
наскрізь тіло пропалила.
От дурепа, ти ж не знаєш
хлопця, котрого лишаєш
найдорожчого у світі.
Є житя, нема його,
як сірник горить воно.
Знову бій і знову втрати
скільки можна рахувати.
Двісті кажуть на таких,
на героїв не живих.
Вибух, постріл, кров, вогонь,
розпач, відчай, біль і страх,
навкруги суцільний жах.
Відбувається насправді
і зі мною, і з тобою.
Ми живемо у кошмарі.
Все окутане війною!
Смута входить в чисті душі
Залишає там печаль.
І думки свистять як кулі,
в серці туга, в очах жаль.
Все заставили хрестами,
світу білого нема.
І живі солдати знають,
двісті плюс іде війна.
За свободу і за волю
Відстояли до кінця
Спочивати треба з миром
Вічна шана всім бійцям!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, еще два бойца получили ранения, – Лысенко
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