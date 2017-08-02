 За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще два бойца получили ранения, – Лысенко

За прошедшие сутки, 1 августа, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате боевых действий погиб один военный, еще двое бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий один военный погиб, двое получили ранения", - заявил он.

Утром 2 августа пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook сообщил, что за сутки ситуация в зоне проведения АТО обострилась, боевики 34 раза открывали огонь, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения.