 За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще два бойца получили ранения, – Лысенко

За прошедшие сутки, 1 августа, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате боевых действий погиб один военный, еще двое бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий один военный погиб, двое получили ранения", - заявил он.
Утром 2 августа пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook сообщил, что за сутки ситуация в зоне проведения АТО обострилась, боевики 34 раза открывали огонь, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Гибель наших граждан уже как обыденность.
Ёбаные кацорылые твари...
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Спочивай з миром побратим !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть !
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клаптик Української землі, за кожного вбитого Українця.
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Всюди отвори в -
це сліди безжальних вбивць.
Пролетіла, зачепила,
наскрізь тіло пропалила.
От дурепа, ти ж не знаєш
хлопця, котрого лишаєш
найдорожчого у світі.
Є житя, нема його,
як сірник горить воно.
Знову бій і знову втрати
скільки можна рахувати.
Двісті кажуть на таких,
на героїв не живих.
Вибух, постріл, кров, вогонь,
розпач, відчай, біль і страх,
навкруги суцільний жах.
Відбувається насправді
і зі мною, і з тобою.
Ми живемо у кошмарі.
Все окутане війною!
Смута входить в чисті душі
Залишає там печаль.
І думки свистять як кулі,
в серці туга, в очах жаль.
Все заставили хрестами,
світу білого нема.
І живі солдати знають,
двісті плюс іде війна.
За свободу і за волю
Відстояли до кінця
Спочивати треба з миром
Вічна шана всім бійцям!
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