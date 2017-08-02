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 Политика Украины, Экономика
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 Украинцы будут платить за фактически потребленные объемы коммунальных услуг, - Гройсман о вступившем в силу законе

тарифы

Вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает переход на 100% учет потребления тепловой энергии и водоснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Еще один шаг к энергоэффективности сделан - украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг. С сегодняшнего дня вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает переход на 100% учет потребления тепловой энергии и водоснабжения", - сообщил Гройсман.

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Он отметил, что операторы внешних инженерных сетей в определенный срок обязаны установить счетчики там, где они отсутствуют. Счетчики тепла должны быть установлены в течение года, счетчики горячей и питьевой воды для нежилых зданий в течение одного года, а для жилых зданий - в течение двух лет. Если оператор этого не сделает, на него, а не на потребителя, будут налагаться штрафные санкции. При этом у потребителя остается право самостоятельно купить счетчики, однако люди за это платить не обязаны.

"Установка счетчиков позволит украинцам самостоятельно контролировать объемы потребления воды и тепла, а следовательно контролировать расходы на коммунальные услуги", - подчеркнул Гройсман.

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Напомним, 22 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.

За принятие соответствующего законопроекта № 4901 в целом проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.

28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України", а сегодня вступил в силу.


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Лучше бы ты ,не буду выражаться,отменил запрет на автономное отопление.Плачу 4000 грн за 65 кв. Сволочи,экономия у них.Что экономите? Как я могу экономить?Кто вам разрешил тратить мои деньги? Какая сука придумала этот закон,хотя ответ простой-олигархи.Им все мало. Централизованное отопление -это их бизнес,самый простой.Поставили в стойло людей и стали олигархами. Возьму ,блядь, болгарку ,отрежу трубы,так по судам сволочи затаскают.Нельзя,это их ( централизованное отопление) бизнес и все в стойло,платите.Кто не будет-Враг Украины.
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на питьевую воду отдельный кран сделают или пока только счетчик?
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Ну раз народ молчит то почему бы его не ДОИТЬ!! ну терпилы мля терпилы! думаете что вас пронесет.... НУ НУ ДУМАЙТЕ ... главное потом не орите когда к вам придут за долгами!!
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Я далеко не сторонник Гройсмана, но тут он сказал правильно. Хватит жить на халяву. Во всем мире платят за потребленное.
Поэтом устанавливайте приборы учета и начинайте экономить.
Для начала почитайте как французы и немцы расходуют воду.
Или индусы экономят электричество.
Даже нищие индусы не покупают лампы накаливания.
У всех стоят энергосберегающие.
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Не пропагандируй маразм. На западе, ради экономии, люди лишают себя элементарного комфорта и не живут, а существуют в своих квартирах. И к экономии их толкает не сознательность, а недостаток средств. Например в Германии за последний год официальное количество бедных выросло с 10 до 15 процентов и власти не знают как остановить этот процесс.
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Он отметил, что операторы внешних инженерных сетей в определенный срок обязаны установить счетчики там, где они отсутствуют. Счетчики тепла должны быть установлены в течение года,Источник: https://censor.net.ua/n450089
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6. Витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласни... http://www.golos.com.ua/article/291921

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"В очередь, сукины дети, в очередь!"(С.с.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы будут платить за фактически потребленные объемы коммунальных услуг, - Гройсман о вступившем в силу законе
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