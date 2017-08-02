 Украинцы будут платить за фактически потребленные объемы коммунальных услуг, - Гройсман о вступившем в силу законе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Еще один шаг к энергоэффективности сделан - украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг. С сегодняшнего дня вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает переход на 100% учет потребления тепловой энергии и водоснабжения", - сообщил Гройсман.
Он отметил, что операторы внешних инженерных сетей в определенный срок обязаны установить счетчики там, где они отсутствуют. Счетчики тепла должны быть установлены в течение года, счетчики горячей и питьевой воды для нежилых зданий в течение одного года, а для жилых зданий - в течение двух лет. Если оператор этого не сделает, на него, а не на потребителя, будут налагаться штрафные санкции. При этом у потребителя остается право самостоятельно купить счетчики, однако люди за это платить не обязаны.
"Установка счетчиков позволит украинцам самостоятельно контролировать объемы потребления воды и тепла, а следовательно контролировать расходы на коммунальные услуги", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, 22 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.
За принятие соответствующего законопроекта № 4901 в целом проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.
28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України", а сегодня вступил в силу.
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Поэтом устанавливайте приборы учета и начинайте экономить.
Для начала почитайте как французы и немцы расходуют воду.
Или индусы экономят электричество.
Даже нищие индусы не покупают лампы накаливания.
У всех стоят энергосберегающие.
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6. Витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласни... http://www.golos.com.ua/article/291921
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"В очередь, сукины дети, в очередь!"(С.с.)
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