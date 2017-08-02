EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Экономика
  1742  52
Материалы по теме:
Все про:ЖКХ (1463) тарифы (1480) Гройсман (3235) коммунальные услуги (272) счетчик (6)

 "Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг", - Гройсман о вступившем в силу законе

тарифы

Вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает переход на 100% учет потребления тепловой энергии и водоснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Еще один шаг к энергоэффективности сделан - украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг. С сегодняшнего дня вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает переход на 100% учет потребления тепловой энергии и водоснабжения", - сообщил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, по сравнению с прошлым годом выросло в 2 раза, - Госстат

Он отметил, что операторы внешних инженерных сетей в определенный срок обязаны установить счетчики там, где они отсутствуют. Счетчики тепла должны быть установлены в течение года, счетчики горячей и питьевой воды для нежилых зданий в течение одного года, а для жилых зданий - в течение двух лет. Если оператор этого не сделает, на него, а не на потребителя, будут налагаться штрафные санкции. При этом у потребителя остается право самостоятельно купить счетчики, однако люди за это платить не обязаны.

"Установка счетчиков позволит украинцам самостоятельно контролировать объемы потребления воды и тепла, а следовательно контролировать расходы на коммунальные услуги", - подчеркнул Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задолженность населения за коммунальные услуги составляет 25,2 млрд грн, - Госстат

Напомним, 22 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.

За принятие соответствующего законопроекта № 4901 в целом проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.

28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України", а сегодня вступил в силу.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг", - Гройсман о вступившем в силу
законе

--------------------------------------
я так понимаю ключевой фразой является первая часть фразы:
Украинцы будут платить...

------------------------------
зы-сын рыночного директора-скажу тебе на ухо-отсоси!
В гробу карманов нет.
А ты всё бабок требуешь скотина....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что есть страны ,где за коммуналку не платят?)))вопрос не в плате,а в низких доходах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты как холуй (за 13 гривнов)-защищаешь нынешних барыг у власти?
зы-кончишь хуже тварей что "овоща" прикрывали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько же вас дебилов невменяемых?Я тебе вопрос задал,в какой стране мира за комуналку не платят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje0uDSprjVAhUFWxQKHfd2BXUQtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9UoMClocBgY&usg=AFQjCNG-5m9Cidd--jkAYVSx08M-YK26xQ
 показать весь комментарий
Ответить
 
А коли вона обманювала? Одні чесні у владі працюють, за копійки стараються для народу. У халупах живуть, на велосипедах, сердешні, на роботу їздять, відпустки суто на городах проводять в поті. І все ради народу, ради нього всі свої сили віддають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти продукты со скидкой,если бы в наших супермаркетах были бы английские цены,народ бы там ничего купить не смог,все было бы в 2-3 раза дороже,чем сейчас,таких дешёвых цен на продукты ,как в Украине я не видел в Европе,может в Польше в Бедронке со скидкой,вопрос не в цене продуктов,вопрос в мизерной зарплате в Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В том-то и дело, что в Великобритании продукты в 2-3 раза дороже, но вот минималка в 15 раз выше чем в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что бы зарплата была английской править должны англичане,а не быдло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ми ж того, на майдані достойних привели,одне бидло вроді тоді скинули, чи не так? Що ж ви на людей чесних наклеп зводите, вони в поті та в тяжкій праці сил ради вас не шкодують, а ви "бидло", негарно якось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сыр из Польши "королевский" Мааздамер 125грн кг.очень качественный и вкусный . наш мааздамер- 160. барыги сраные!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не ври. товары привезенные из Польши,свежие. даже с учетом наценки на перевозку и %продавцу выходят дешевле. в Европе уважают потребителя- у нас- барыги недорезаные кладут в карман по максимуму. плитка немецкого классного шоколада во Франковске- 19 грн 100гр. .наш сраный рошен - 23грн 85гр

не охренели барыги?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Англии в килограммах продают ? И это бекон .
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вертикальную на горизонтальную разводки и ставить квартирные счетчики отопления, будет лично сам Грося менять???
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ОСББ- якщо буде мати на це гроші та бажання.
Самі робіть, самі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас ОСББ в стадии принятия кашториса, так инициативная группа закатала такую стоимость услуг. шо теперь не знаем, как от этого ОСББ избавиться!!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Міняйте ініціативну групу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та да...надо пистолет прикупить))), забрали все документи и ничего никому не дают, ни протоколов правления ни протоколов собрания))), пишем в прокуратуру)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я с 2015 года добиваюсь чтобы мне выдали тех условия на изготовление проекта на установку теплосчётчика ( у меня тридцать лет назад выполнена горизонтальная разводка подачи тепла на мою квартиру, по ленинградской схеме, произведена была прямая врезка) но до настоящего времени мне не выдали техусловий,я ходил по квартирам дома и собирал 83 подписи ,что жильцы не против того ,чтобы у меня стоял теплосчётчик,некоторые даже просили чтобы я им за подпись заплатил.Столько много гнилого и халявного народа крутиться вокруг нас, что это пипец
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне ещё апелляционный суд присудил выплатить теплосети задолженность за два года ,за тепло которое я не получал ,есть 6 актов, У меня два года уже стоит элктрокотёл и учёт тепла ведётся двух зонный эл счётчик. теперь буду обращать с "долгом" в Верховный суд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребята,все дома легко переделываются на горизонтальную разводку используя проходящие стояки через расчётные шайбы, самое интересно,то что у всех в домах имеется развёрнутая горизонтальная разводка только с вместо шайбы у вас по всему стояку играют роль шайбу забитые грязью батареи,и почему на верхних этажах жарко ,а нижние этажи мёрзнут "Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг", - Гройсман о вступившем в силу законе - Цензор.НЕТ 7064 Где наши кооперативы,почему они мою идею не хватают? "Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг", - Гройсман о вступившем в силу законе - Цензор.НЕТ 4445
 показать весь комментарий
Ответить
 
та да... пыль в глаза у нас пустить умеют....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наши обезьяны при власти всегда повторяют что напридумывают кацапы для терпил граждан. Установили минимальные цены для ликерки и сигарет ниже которых их нельзя продавать, переименование мусоров в полицаев и другие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман прав продавим бизнес фирмы барыги по установке счетчиков учета...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот ушлепок действительно считает всех идиотами?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но их стоимость для украинцев будет увеличиваться.Так верю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саша ! Теперь пойди ополоснись, а то ты сутками в такую жару...
И воду не жалей, она уже почти даром (Гнойсман сказал).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг

-----
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розгляне питання переходу українців на абонентську плату за розподіл газу.

У МЕНЯ ВСЁ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Министр инфраструктуры Владимир Омелян тоже решил подключиться к бурной полемике насчет арбузов, которые сейчас баржей плывут по Днепру в Киев из Херсонской области.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает этот факт большим достижением своего правительства. Однако блогеры, эксперты и политики высмеяли такую арбузную «победу» и посоветовали Гройсману не уподобляться своему предшественнику Азарову, который считал победой дешевую капусту во время резкого роста цен.
Омелян минувшей ночью вступился за своего шефа в Фейсбуке.
«Поскольку прогрессивную общественность весьма возмутили арбузы, которые движутся баржей вверх по Днепру, как профильный министр должен разъяснить определенные вещи», - сказал министр. Далее он пустился в пространные рассуждения, что арбузы из Херсона - это результат работы правительства по развитию речного транспорта и вообще победа довольно достойная.
А потом Остапа вообще понесло. В конце поста Омелян предложил сделать по прибытию арбузов в Киев праздник.
«А относительно арбузов - когда-то киевляне радостно встречали баржи с арбузами на Киевском речном вокзале. Можем в следующем году провести праздник «Первого украинского арбуза»», - отметил министр.
Моя вчерашняя заметка на эту тему - Гройсман ответил арбузной баржей на собачью будку Порошенко
https://goo.gl/ZNnEKH

Гройсман ответил арбузной баржей на собачью будку Порошенко
https://goo.gl/AQS1Er

🙌🙌🙌🙌
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"верной" дорогой идете товагищи - быть вам там же, где и совок...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти мудаки уже в Китай состав с пустыми контейнерами по жд дороги сгоняли. Шелковый путь обосрался Теперь баржи будут вверх по Днепру через шлюзы с гнилыми арбузами ходить ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кошерный, а кто будет платить за "отопление" земли дырявыми теплоцентралями тепплокомунэнерго? Неужели ты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто все потери включат в стоимость кубометра воды или колорий по счетчику. И все. Будут платить есче больше. Цены ведь не постоянные, а растут и кто из населения будет знать по какой причине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.

🙌🙌
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Затем скажет, что платить надо будет по вротвамдамским тарифам!
Или по "экономически обоснованным воровитым" тарифам.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Над вами откровенно смеются винницкие евреи. А шо, мы до гройсмана не платили по счётчикам??? Что поменялось при барыгах??? Ах да, надо теперь скинуться на общий счетчик...по которому нас же теперь и будут "иметь" эти суки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во какой благодетель! Даже за неиспользованную воду теперь платить не будем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будете ! Если в подвале дома текут трубы или кто то химичит со счетчиком
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нам похрен ваши сааветские трубы, у меня счетчик в квартире. Ну если дебил, то плати!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг", - Гройсман о вступившем в силу законе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти