 "Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг", - Гройсман о вступившем в силу законе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Еще один шаг к энергоэффективности сделан - украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг. С сегодняшнего дня вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает переход на 100% учет потребления тепловой энергии и водоснабжения", - сообщил Гройсман.
Он отметил, что операторы внешних инженерных сетей в определенный срок обязаны установить счетчики там, где они отсутствуют. Счетчики тепла должны быть установлены в течение года, счетчики горячей и питьевой воды для нежилых зданий в течение одного года, а для жилых зданий - в течение двух лет. Если оператор этого не сделает, на него, а не на потребителя, будут налагаться штрафные санкции. При этом у потребителя остается право самостоятельно купить счетчики, однако люди за это платить не обязаны.
"Установка счетчиков позволит украинцам самостоятельно контролировать объемы потребления воды и тепла, а следовательно контролировать расходы на коммунальные услуги", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, 22 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.
За принятие соответствующего законопроекта № 4901 в целом проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.
28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України", а сегодня вступил в силу.
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законе
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я так понимаю ключевой фразой является первая часть фразы:
Украинцы будут платить...
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зы-сын рыночного директора-скажу тебе на ухо-отсоси!
В гробу карманов нет.
А ты всё бабок требуешь скотина....
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зы-кончишь хуже тварей что "овоща" прикрывали...
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не охренели барыги?
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Самі робіть, самі.
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И воду не жалей, она уже почти даром (Гнойсман сказал).
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Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розгляне питання переходу українців на абонентську плату за розподіл газу.
У МЕНЯ ВСЁ.
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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает этот факт большим достижением своего правительства. Однако блогеры, эксперты и политики высмеяли такую арбузную «победу» и посоветовали Гройсману не уподобляться своему предшественнику Азарову, который считал победой дешевую капусту во время резкого роста цен.
Омелян минувшей ночью вступился за своего шефа в Фейсбуке.
«Поскольку прогрессивную общественность весьма возмутили арбузы, которые движутся баржей вверх по Днепру, как профильный министр должен разъяснить определенные вещи», - сказал министр. Далее он пустился в пространные рассуждения, что арбузы из Херсона - это результат работы правительства по развитию речного транспорта и вообще победа довольно достойная.
А потом Остапа вообще понесло. В конце поста Омелян предложил сделать по прибытию арбузов в Киев праздник.
«А относительно арбузов - когда-то киевляне радостно встречали баржи с арбузами на Киевском речном вокзале. Можем в следующем году провести праздник «Первого украинского арбуза»», - отметил министр.
Моя вчерашняя заметка на эту тему - Гройсман ответил арбузной баржей на собачью будку Порошенко
https://goo.gl/ZNnEKH
Гройсман ответил арбузной баржей на собачью будку Порошенко
https://goo.gl/AQS1Er
🙌🙌🙌🙌
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Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
🙌🙌
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Или по "экономически обоснованным воровитым" тарифам.
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