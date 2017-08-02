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 Экономика, Киевские новости
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Все про:КГГА (1997) Киев (17756) оплата (82) парковка (242)

 Парковщиков не уволят, а задействуют на других работах, - КГГА

парковка

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что столичных парковщиков не будут увольнять, а задействуют на других работах.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

По словам чиновника, парковщики будут задействованы на других работах, к деньгам и паркоматам они отношения иметь не будут. Также не будут ликвидировать и "КП "Киевтранспарксервис"

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По словам Поворозника ожидаемый эффект от перехода на безналичную форму оплаты - около 5 млн гривен в день от парковок. Сейчас поступает около 2 млн грн.

Напоминаем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 10 августа 2017 года Киев переходит на безналичную оплату парковки. Водители могут оплатить ее через паркомат, по sms или приобрести месячный талон.

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Кого? А ловить потом их кто будет. (После первого обстрела).
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Пускай суки дороги идут делать а не деньги непонятно за что требовать. По центральным улицам Киева даже проехать не возможно, дороги не ремонтировались уже больше 10 лет.
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p.s. Никогда не платил за парковку так как не понимаю за что я должен платить деньги просто остановившись на дороге за которую я плачу дорожный сбор. даже пришлось одному самому наглому парковику по *балу дать когда он хотел отламать зеркало.
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У меня под домом на улице приехали как-то три гуся. Нарисовали разметку, знак парковки поставили. А на ней (улице) всегда парковались на ночь. Кароч, к ночи у парковщиков от такого желания бабла по-лёгкому срубить зубы стали выпадать.
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В моем понимании парковка это специально построенное оборудованное место. А если отжать часть тротуара или дороги и сказать что вот вам парковка платити бабки, то извините. Почему разные магазины могут строить себе, а государство не может?
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На какой работе можно задействовать ПАРКОВЩИКА ?
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Их надо задействовать в водоканалах ассанизаторами 5 разряда.
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Эти твари работать никогда не будут, там специфичный мозгоуклад рвача, брать деньги за воздух это тебе не головой или руками работать.
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Читая комментарии на форуме начинаешь понимать почему мы так плохо живём..........Просто мы самые умные, а вот британцы к примеру конченные дебилы.
1) Парковка в центре города и на крупных улицах с большим потоком посетителей - 4 фунта стерлинга
2) В менее популярных местах стоянка обойдется примерно вдвое меньше.
3) Кроме того, в Лондоне установлена оплата за посещение центра города на автомобиле, поэтому при въезде на главные улицы придется заплатить порядка 10 фунтов стерлингов.

Также на некоторых парковках имеются знаки, разрешающие остановку только жителям Лондона. Около каждой парковки в Лондоне установлен стандартный знак «Р», неподалеку от которого можно найти терминал, указывающий на стоимость стоянки и разрешенную длительность стоянки автомобиля на этом месте (как правило, до 2 часов).

И подчиняются же дураки. И вот таким вот "парковщикам" морду набить не пытаются за штрафы до 100 фунтов.

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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПарковщиков не уволят, а задействуют на других работах, - КГГА
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