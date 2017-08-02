 Парковщиков не уволят, а задействуют на других работах, - КГГА

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.
По словам чиновника, парковщики будут задействованы на других работах, к деньгам и паркоматам они отношения иметь не будут. Также не будут ликвидировать и "КП "Киевтранспарксервис"
По словам Поворозника ожидаемый эффект от перехода на безналичную форму оплаты - около 5 млн гривен в день от парковок. Сейчас поступает около 2 млн грн.
Напоминаем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 10 августа 2017 года Киев переходит на безналичную оплату парковки. Водители могут оплатить ее через паркомат, по sms или приобрести месячный талон.
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1) Парковка в центре города и на крупных улицах с большим потоком посетителей - 4 фунта стерлинга
2) В менее популярных местах стоянка обойдется примерно вдвое меньше.
3) Кроме того, в Лондоне установлена оплата за посещение центра города на автомобиле, поэтому при въезде на главные улицы придется заплатить порядка 10 фунтов стерлингов.
Также на некоторых парковках имеются знаки, разрешающие остановку только жителям Лондона. Около каждой парковки в Лондоне установлен стандартный знак «Р», неподалеку от которого можно найти терминал, указывающий на стоимость стоянки и разрешенную длительность стоянки автомобиля на этом месте (как правило, до 2 часов).
И подчиняются же дураки. И вот таким вот "парковщикам" морду набить не пытаются за штрафы до 100 фунтов.
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