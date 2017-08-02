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Все про:болезнь (373) вирус (95) МИД (4220) Турция (2038) Супрун Ульяна (165)

 МИД Украины поручил посольству Украины в Турции изучить эпидситуацию в стране в связи с вирусом Коксаки

вирус

Министерство иностранных дел Украины дало поручение посольству Украины в Турции изучить вопрос эпидемиологической ситуации в стране и по результатам внести предложения относительно рекомендаций для украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольству Украины в Турции дано поручение проработать во взаимодействии с ответственными органами власти страны вопрос об эпидемиологической ситуации и по результатам внести предложения относительно целесообразности выработки рекомендаций гражданам Украины", - сказал он.

Дипломат также отметил, что по состоянию на 2 августа обращений в посольство Украины в Турции со стороны украинских граждан не поступало.

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В свою очередь заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй обратился к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун и послу Украины в Турции Андрею Сибиге с просьбой отреагировать на ситуацию в связи со случаями заболевания украинцев вирусом Коксаки (Coxsackievirus) в одной из гостиниц в Турции.

"Сегодня утром я срочно обратился к послу Украины в Турецкой республики Сибиге и к и.о. министра здравоохранения Супрун с требованием срочно вмешаться в эту ситуацию, защитить жизнь и здоровье украинцев и не допустить распространения вирусной инфекции на территории Украины", - сообщил депутат.
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Что, пиздунчики, эта новость не интересует? На всяк случай, так как наши граждане побывали в Турции, смотрите ссылку Алика Ясная.
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Ссылка заведёт любопытным именно ВИРУС,не заходите.
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Алика .. ...Ясная с тобой все ясно ! Этот вирус назвали турки КАЦАПКСАКИ. Читайте на турист.форумах ! Где кацапы---там везде ГАВНО. РАССЕЯНЕ ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫ !!! И ЭТО ПРАВДА !!!
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