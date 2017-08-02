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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3421) Минск (1130) минские соглашения (2263) Олифер (164)

 В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.

переговоры

Переговоры проходят в столице Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Фейсбук пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер, в Минске началось очередное заседание ТКГ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу началась в Минске, - МИД Беларуси

Ранее сообщалось о том, что перед началом заседания прошли обсуждения в подгруппах, об этом сообщил МИД Беларуси.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске зашел в тупик, потому что Минские соглашения не выполняются.


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Лучшие люди Украины, скрупулезно отобранные Какао-бобом среди граждан страны победившего Майдана, паны Кучма, Медведчук и Шуфрич приближают безальтернативно миру-мирную победу, а Вы говорите позор? Пэрэмога на самом деле
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Не в Мінську, а в глухому куті знаходяться ці перемовини.
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Скорее бы на выход , и из Менска и из этого, мать его процесса :
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Кто дружеское пожатие прилепил сюда. С УБИЙЦАМИ и ПРЕДАТЕЛЯМИ Украины???
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Да нихрена с этого словесного поноса не получится. Эти выродки как стреляли, так и будут стрелять. А нашим .... тоже выгодна война для обогащения!!!

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Эти слушания надо было проводить в Нюрнберге.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.
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