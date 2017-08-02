Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Фейсбук пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер, в Минске началось очередное заседание ТКГ.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.
Ранее сообщалось о том, что перед началом заседания прошли обсуждения в подгруппах, об этом сообщил МИД Беларуси.
Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске зашел в тупик, потому что Минские соглашения не выполняются.
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Украина настаивает на возвращении к линии разграничения, прописанной в "Минске-1", - Олифер(70)
ТКГ констатирует, что благодаря "хлебному перемирию" количество обстрелов на Донбассе снизилось, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(32)
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 5 июля(17)
ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 24 июня, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(88)
Состоялась внеплановая видеоконференция трехсторонней контактной группы – Олифер(0)
В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы(18)
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