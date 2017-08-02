 Прокуратура просит крымчан сообщать о фактах захвата или уничтожения имущества в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.
"Такие действия оккупационных властей не только подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, а являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.
Прокуратура просит сообщать о таких фактах или любых других нарушениях имущественных прав, включая национализацию и захват, в прокуратуру АР Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24 ) по телефону (044) 569-73-57 или на электронный адрес: prok.ark@ark.gp.gov.ua.
"Прокуратура АР Крым будет принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и привлечения к ответственности виновных лиц", - уточняет пресс-служба.
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