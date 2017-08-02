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 Политика Украины, Общество
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 Прокуратура просит крымчан сообщать о фактах захвата или уничтожения имущества в оккупированном Крыму

прокуратура

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения оккупационными властями Крыма как государственным имуществом, так и имуществом частных лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

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"Такие действия оккупационных властей не только подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, а являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Прокуратура просит сообщать о таких фактах или любых других нарушениях имущественных прав, включая национализацию и захват, в прокуратуру АР Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24 ) по телефону (044) 569-73-57 или на электронный адрес: prok.ark@ark.gp.gov.ua.

"Прокуратура АР Крым будет принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и привлечения к ответственности виновных лиц", - уточняет пресс-служба.
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Можна подумати, що прокуратура цьому запобігне. Питання можна вирішити ТІЛЬКИ кардинально - вигнавши окупантів з Криму. Всі інші дії - пилюка в очі. Ну, подадуть в суд, ну виграють справи, так що, кацапська злодійня віддасть крадене? Як "Юкосу" віддали. А "правові" європейці постанову СВОГО ж таки суду про арешт кацапського майна виконали?
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машину угнали, а они просят указать что было в бардачке... - много лишних сотрудников и времени заниматься херней, да??
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Шо? Очередная защита рузкаизычных? Дык камниснеба оне такие, упадет и глядишь, дом вхлам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура просит крымчан сообщать о фактах захвата или уничтожения имущества в оккупированном Крыму
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