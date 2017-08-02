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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6726) Беларусь (2662) посол (1156) учения (1893)

 Пока российские войска будут находиться в Беларуси, полного спокойствия не будет, - посол Украины Кизим

кизим

Украина настороженно восприняла новость о белорусско-российских учениях "Запад-2017", потому что Россия не придерживается своих слов и нарушила все существующие международные договоренности.

Об этом заявил в интервью изданию "Белорусские новости" посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта тема (учений "Запад-2017". - Ред.) обсуждалась и в двустороннем, и в расширенном форматах на встрече (президентов Украины и Беларуси. - Ред.) в Киеве. Но она обсуждалась в контексте того, что Александр Лукашенко еще раз заверил нашу сторону и президента лично, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для агрессии против Украины", - сказал Кизим.

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По его словам, эти учения вызвали большой интерес, поскольку ранее не были четко заявлены план их проведения и замысел.

Посол отметил, что сейчас белорусская сторона это сделала, а декларация о том, что будут приглашены наблюдатели, успокаивает соседние страны. Однако тревога все равно остается, поскольку это не белорусские, а белорусско-российские учения, заметил Кизим.

"Слово "российские" вызывает все время тревогу из-за того, что происходит сейчас в Украине. Россия не придерживается своих слов, Россия нарушила все международные договоренности, которые были. Из этих соображений Украина никогда не будет спокойно относиться к учениям, где есть российское присутствие. Тем более, что присутствие это немалое, если в учениях планируется задействовать Северо-западный военный округ - довольно большие силы и средства. Пока российские войска будут находиться на территории Беларуси, полного спокойствия с нашей стороны не будет", - сказал Кизим.

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Также он добавил, что с учетом неоднократных заверений белорусского руководства, оснований для тревоги, что белорусская сторона станет каким-то плацдармом для нападения, у него лично нет.
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Ну вот, молодцы! Можем же грамотно и адекватно реагировать, когда захотим!
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молодцы , , но не беларусь-истеблишмент , во главе с лукой-бацькой , , единственно верный вариант был отказать рашке в притязаниях на оккупацию беларуси и окружение Украины , , объяснить хуйлу , шо , мол , потом , кадась , в следующем году / столетии / вечности оружием бряцать будем , , а щас детки в школы-институты идут , и пыль из-под копыт / гусениц танков , будет мешать грызть гранит науки , , или просто послать путина накуй , , теперь напряг для европы / Украины / нато / прибалтики / польши , , , , и сотня-другая пар сапогов москальских кацапов/бурятов. будет топтать беларусскую землю ,,,
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Когда Лукашенко пожимаешь руку - смотри, а то двух пальцев не досчитаешься...
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Климкинда начитался, тумблер?
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Ты стольких букв в алфавите не выучил, чтобы понять то, что я читаю...
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Да читай хоть полное собрание обещаний Порошенко, если осилишь, но если цитируешь, пусть и своего курского соплеменника климкина, то надо указывать авторство. Ибо это плагиат. Ты знаешь такое слово, проффесор алфавита?
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Как можно спорить с тобой, если ты смог осилить "аргументы" со СруВесны!?
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Кто ж с тобой спорит, порохобот-легионер? Тебя призывают не воровать чужие фразы, а тем более сказанные соевым руководством
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Так тем и отличаются порохоботы-легионеры от лишнехромосомных, что высказывание о подсчёте пальцев после пожимания руки паРаши они считат верным и хорошим посланием миру, хотя лишнехромосомных это высказывание бесит.
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Лично я считаю верным и формулу F=-F, но я не приписывают себе авторство третьего закона Ньютона. А вот воровство чужих фраз, как и тормознутость, не дающая понять со третьего раза негативность вышеуказанного деяния и есть типичный признак этнической козлорылости, равно как и рабское угодничество действующей власти. Последнее объединяет, кстати, беларусских холопов усатого председателя колхоза, хуйлоподданных и порохоботов, что, возвращаясь к вопросу хромосомности, несомненно доказывает их генетическое родство
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А Порошенко недавно цёмкался с ним и братом называл.
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Конечно, ведь политика это самое чистое и благородное что есть в этом мире...
Что-то не так сказал?
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Нет. Всё так. После того, как он Захарченко и Плотницкого торговыми партнёрами назвал, так это мелочи.
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Порошенко губами Гройсмана в 2016 по поводу блокады. Большой шухер в сети был, странно, что не помнишь.
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Я привёл цитату. Поищи на цензоре, хотя бы, не ленись.
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Поки рашисти взагалі знаходяться на планеті Земля спокою бути не може!
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То есть посол таким образом заявил, что президент страны пребывания - брехун? И это сказано самолично назначенным Офшорником чиновником после визита Лукашенко в Киев! Не, ну кондитер таки действительно "великий""дипломат"
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Бог специально наградил РАБссию 1/5 частью суши чтобы жили в Вечном гоффне. ибо содержать в приличном состоянии такое гоффно не способны ни Китай ни США вместе взятые..........
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1/5-ю??? Скажите, в каком классе вы скурили учебник географии? Или это просто знаменитое кацапское вяличие так и прет-с?
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в сссре дохлом была 1/6 часть земной суши.а что не так,дармоед?
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Вы слышали, что кацапия меньше СССР по размеру? А об арифметических действиях с дробными числами? Тоже не?
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ах да.просрали 14 республик советов.Сочуствую
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к счастью Украина не пострадала от развала союза, который кормила! и сейчас процветающая страна
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ГКЧП скоро отметит годовщину своего Майдана 19 августа 1991 год...Боярышник рекою польёцца
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Украина - единственная страна в мире(!) не развивается за 25 лет, так еще и единственная деградирует экономически и людски. Данные ООН
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еще один долпай оп вылез вялика Скрепно ХромойСомный
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Украина за эти 25 лет свою нац.идею нашла и успела на весь мир продемонстрировать приверженность этой идее всего украинского народа, за это же время рашка всему миру доказала, что она безыдейная орда при москальском улусе
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еще бы, ведь нацистский лозунг москальских свиней про москву третий рейх, четвертому не бывать, никто не отменял, а других идей это мужеложеское племя обидчиков монаха Филофея не имело и не имеет, не может "невтонов земля российская рожать", лишняя хромосома мешает...
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Упростим задачу, делая скидку на старческий маразм. Задачка для второклассников: какое число БОЛЬШЕ - 1/5 или 1/6 ?
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я тебе ответил выше читай ...в сссере дохлом было 1/6 часть суши.Заипал ты окурок
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СССР занимал 1/6 часть суши. Кацапия, по вашему утверждению, - 1/5. Очень простой вопрос - что больше ? 1/6 или 1/5 ? СССР или Кацапия?
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Жаль, что в 2014 так не сидели, но с тех пор поумнели и вы нас так просто уже не оккупируете. Ха-хахахаха-ха-ха-ха-хаха-хаха.
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противоракетные комплексы НАТО в Черниговской губернии лишшают москву всяческих надежд, дрожащее очко теперь в кремле сидит
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все это похоже на радушное приглашение москалям напасть на Украину еще и со стороны Беларуси, похоже, что четкий план действий на этот случай не только есть, но и утвержден
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока российские войска будут находиться в Беларуси, полного спокойствия не будет, - посол Украины Кизим
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