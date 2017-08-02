 Пока российские войска будут находиться в Беларуси, полного спокойствия не будет, - посол Украины Кизим

Об этом заявил в интервью изданию "Белорусские новости" посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эта тема (учений "Запад-2017". - Ред.) обсуждалась и в двустороннем, и в расширенном форматах на встрече (президентов Украины и Беларуси. - Ред.) в Киеве. Но она обсуждалась в контексте того, что Александр Лукашенко еще раз заверил нашу сторону и президента лично, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для агрессии против Украины", - сказал Кизим.
По его словам, эти учения вызвали большой интерес, поскольку ранее не были четко заявлены план их проведения и замысел.
Посол отметил, что сейчас белорусская сторона это сделала, а декларация о том, что будут приглашены наблюдатели, успокаивает соседние страны. Однако тревога все равно остается, поскольку это не белорусские, а белорусско-российские учения, заметил Кизим.
"Слово "российские" вызывает все время тревогу из-за того, что происходит сейчас в Украине. Россия не придерживается своих слов, Россия нарушила все международные договоренности, которые были. Из этих соображений Украина никогда не будет спокойно относиться к учениям, где есть российское присутствие. Тем более, что присутствие это немалое, если в учениях планируется задействовать Северо-западный военный округ - довольно большие силы и средства. Пока российские войска будут находиться на территории Беларуси, полного спокойствия с нашей стороны не будет", - сказал Кизим.
Также он добавил, что с учетом неоднократных заверений белорусского руководства, оснований для тревоги, что белорусская сторона станет каким-то плацдармом для нападения, у него лично нет.
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