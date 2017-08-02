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Все про:Киев (17756) Метрополитен (471)

 На первой станции метро в Киеве полностью прекратили продажу жетонов

Со 2 августа на станции киевского метрополитена "Кловская" пассажиры не смогут купить жетоны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", кассы на станции "Кловская" уже закрыты, жетоны не продаются.

На первой станции метро в Киеве полностью прекратили продажу жетонов 01


Для разовой поездки теперь пассажирам предлагают бумажный билет с qr-кодом. Билет действует 30 минут после приобретения на этой станции и стоит 5 гривен.

На первой станции метро в Киеве полностью прекратили продажу жетонов 02

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Сейчас на станции работают консультанты, которые помогают пассажирам оплатить проезд.

Как пояснил в ходе брифинга 2 августа заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, станцию "Кловская" выбрали первой для полной автоматизации в связи с тем, что здесь небольшой пассажиропоток.

Подобные эксперименты планируют провести и на других станциях, в частности на "Дружбы народов" и "Политехнический институт".


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От скажите, однотуровые, зачем было тратить деньги киян и вводить синие жетоны вместо зеленых, чтобы через 2 дня их уже не продавать?
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Шо хотел гавкнуть, тизка Азирова? Ты поддерживаешь реформу цвета жетонов в метро или нет?
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мені байдуже на колір жетонів! Бо вже років 3 по картці проходжу
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p.s. От онлайн поповнення картки метро це було б круто!
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Бо це корупційна схема Кличка і Ко (Аваков в долі), яка полягае в тому, що не всі пам-ятають про різні кольори і кидають іноді не туди, не кажучи вже про дальтоників! А це колосальні "ліві" доходи, які ніхто ніде не покаже і спише, ну як мінімум на премії, а швидше за все напряму к кишені цих злочинців!
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А Днепре есть жетоны , только метро почти нет .
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пытаюсь понять логику.
зеленые->синие->отказались от жетонов.
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Подняли проезд до 5 грн, заменили жетоны, чтобы по старым (? синие были до предыдущего подорожания) не катались. А тут эксперимент. Хотят узнать, сколько уборщиц нужно для уборки станций и тоннелей от этих квитков.
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да прогресс за три года такой, что охуеть просто можно
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Олимпиада однотуровых дебилов-креативщиков в полном разгаре!
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На жетонах не плохо наживались, лавочку прикрыли. То же самое с парковками за наличку
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Вместо жетонов бумажки со сроком годности 30 мин.
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