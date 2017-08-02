 На первой станции метро в Киеве полностью прекратили продажу жетонов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua" , кассы на станции "Кловская" уже закрыты, жетоны не продаются.

Для разовой поездки теперь пассажирам предлагают бумажный билет с qr-кодом. Билет действует 30 минут после приобретения на этой станции и стоит 5 гривен.

Сейчас на станции работают консультанты, которые помогают пассажирам оплатить проезд.Как пояснил в ходе брифинга 2 августа заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, станцию "Кловская" выбрали первой для полной автоматизации в связи с тем, что здесь небольшой пассажиропоток.Подобные эксперименты планируют провести и на других станциях, в частности на "Дружбы народов" и "Политехнический институт".