 На первой станции метро в Киеве полностью прекратили продажу жетонов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", кассы на станции "Кловская" уже закрыты, жетоны не продаются.
Для разовой поездки теперь пассажирам предлагают бумажный билет с qr-кодом. Билет действует 30 минут после приобретения на этой станции и стоит 5 гривен.
Сейчас на станции работают консультанты, которые помогают пассажирам оплатить проезд.
Как пояснил в ходе брифинга 2 августа заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, станцию "Кловская" выбрали первой для полной автоматизации в связи с тем, что здесь небольшой пассажиропоток.
Подобные эксперименты планируют провести и на других станциях, в частности на "Дружбы народов" и "Политехнический институт".
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зеленые->синие->отказались от жетонов.
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