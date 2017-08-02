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Все про:строительство (1756) Укрзализныця (1142) вагоны (50) Бальчун Войцех (103)

 В ближайшие дни "Укрзализныця" объявит тендер на закупку еще 1 тысячи полувагонов, - Бальчун

бальчун войцех

ПАО "Укрзализныця" намерена в течение нескольких дней объявить тендер на закупку еще 1 тысячи полувагонов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Войцех Бальчун.

"Одним из приоритетных направлений инвестиции для нас грузовые вагоны. В 2017 году хотим выработать и приобрести их рекордное количество. Пусть мотивацией для отечественных производителей является то, что только на собственных мощностях "Укрзализныця" их сделает более 2000 штук", - написал он.

Однако, по словам Бальчуна, задача украинских производителей намного амбициознее: "Мы закончим тендер на 2465 вагонов и объявим на днях очередной еще на тысячу штук. И, если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один, на этот раз рекордный в истории УЗ по количеству".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ. ФОТОрепортаж

Глава "Укрзализныци" также отметил, что украинским производителям стоит сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров, а не мериться силами в судебных процессах или жалобах в Антимонопольный комитет, что в конечном итоге приводит к срыву важных для Украины инициатив.

Как сообщалось ранее, по словам Бальчуна, с начала 2017 года чистая прибыль ПАО "Укрзализныця" увеличилась на 3,9 млрд грн, а капитальные инвестиции возросли на 180%.


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и опять выиграет неизвестная фирма не имеющая своего производства??
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Известная выиграет. Из Китая. Там несколько тысяч гнилых вагонов завалялись. В прошлый раз впарить не получилось, пошли на второй заход.
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вот на Бальчуна не надо гнать. он провел пожалуй единственный в Украине тендер, который действительно можно назвать тендером, а не выбором личной прокладки для получения отката. это не "тендеры" от полтарака или сабакова.
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Ну все логично: одна тысяча полувагонов + еще одна тысяча полувагонов = тысяча обычных вагонов.
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Маршрут Днепр-Одесса - это экстрим за ваши деньги . Иногда кажется , что состав срезает дорогу и продолжает путь по полям .
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Если с параши не сильно воняет,то экстрим не полный
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Зачем нам это знать ? Витя , у тебя 1000 друзей , жди .
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А пустить нормальное колличество пассажирских поездов на направлении Днепр Киев Днепр ?
А то сейчас билетов на ночные поезда нет уже за неделю.
Это просто издевательство над людьми или всё-таки коррупция?
И почему на направлении Львов Киев Львов билетов всегда полно?
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И опять, какая-нибудь месячная прокладка выбьет всех из тендера у которой оборот аж один вагон.
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Да недавно была статья о том, что такая прокладка выбила Крюковский вагонный завод по цене и еще по каким-то причинам, а в результате оказалась, что опыт этой прокладки в продаже АЖ ОДИН вагон.
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ну,недавно-это конкретно...хоть век нынешний?
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Можно воровать вагонами,и всю жизнь,быть на плаву.А можно полувагонами,и сесть в тюрьму,до конца своих дней
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Хватие над ними стебаться, а то и в правду поверят :D

Полувагон - железнодорожный грузовой открытый без крыши вагон с высокими бортами, предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т. п.), контейнеров, прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
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начальник Бандитсскаго Питирюбюргера Антибиотик воровал вагонами всю РАБссию.
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