 В ближайшие дни "Укрзализныця" объявит тендер на закупку еще 1 тысячи полувагонов, - Бальчун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Войцех Бальчун.
"Одним из приоритетных направлений инвестиции для нас грузовые вагоны. В 2017 году хотим выработать и приобрести их рекордное количество. Пусть мотивацией для отечественных производителей является то, что только на собственных мощностях "Укрзализныця" их сделает более 2000 штук", - написал он.
Однако, по словам Бальчуна, задача украинских производителей намного амбициознее: "Мы закончим тендер на 2465 вагонов и объявим на днях очередной еще на тысячу штук. И, если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один, на этот раз рекордный в истории УЗ по количеству".
Глава "Укрзализныци" также отметил, что украинским производителям стоит сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров, а не мериться силами в судебных процессах или жалобах в Антимонопольный комитет, что в конечном итоге приводит к срыву важных для Украины инициатив.
Как сообщалось ранее, по словам Бальчуна, с начала 2017 года чистая прибыль ПАО "Укрзализныця" увеличилась на 3,9 млрд грн, а капитальные инвестиции возросли на 180%.
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А то сейчас билетов на ночные поезда нет уже за неделю.
Это просто издевательство над людьми или всё-таки коррупция?
И почему на направлении Львов Киев Львов билетов всегда полно?
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Полувагон - железнодорожный грузовой открытый без крыши вагон с высокими бортами, предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т. п.), контейнеров, прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
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