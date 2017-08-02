 Террористы "ДНР" обстреляли жилые кварталы поселка Зайцево, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Украинская сторона СЦКК сообщает: 1 августа около 22:00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта вблизи КПВВ "Майорск". В результате обстрела из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов была пробита крыша и посечены осколками стены жилого дома по улице Майорской. К счастью, никто из хозяев дома не пострадал.
"Такими действиями руководство ОРДО в очередной раз продемонстрировало свое нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - отметили в СЦКК.
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