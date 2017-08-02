 На лечение украинцев за рубежом дополнительно выделили 186 млн гривен, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.
Как отмечается, после получения справки Министерства финансов о выделении дополнительных средств, Минздрав направит на согласование изменения в паспорт указанной бюджетной программы.
В ближайшие дни, сразу после перечисления средств на счет Казначейства, состоится экстренное заседание Комиссии по направлению граждан на лечение за границу, на котором планируется подготовить все необходимые документы и согласования, а именно: уточнить списки пациентов на отправку, выяснить их состояние.
Кроме того, в Минздраве также намерены связаться с лечащими врачами, структурными подразделениями по вопросам здравоохранения для решения всех формальных вопросов, а также подготовить информационные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты за лечение украинцев.
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