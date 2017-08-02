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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (551) Минздрав (1416) финансирование (1256) лечение (630)

 На лечение украинцев за рубежом дополнительно выделили 186 млн гривен, - Минздрав

минздрав

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", предусматривающий, в частности, выделение дополнительно 186 миллионов гривен на программу "Лечение граждан Украины за рубежом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Как отмечается, после получения справки Министерства финансов о выделении дополнительных средств, Минздрав направит на согласование изменения в паспорт указанной бюджетной программы.

В ближайшие дни, сразу после перечисления средств на счет Казначейства, состоится экстренное заседание Комиссии по направлению граждан на лечение за границу, на котором планируется подготовить все необходимые документы и согласования, а именно: уточнить списки пациентов на отправку, выяснить их состояние.

Кроме того, в Минздраве также намерены связаться с лечащими врачами, структурными подразделениями по вопросам здравоохранения для решения всех формальных вопросов, а также подготовить информационные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты за лечение украинцев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко подписал изменения в Госбюджет-2017. ВИДЕО
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Прокурори, судді і члени іх родин, так саме громадяни України!!! А для пересічних --То вибачайте , але бюджет не резиновий !!!)))
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какой-то чинуша на эти деньги купит себе пару джипов.
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Хворь какая с чинушами приключилась, или так просто украсть решили?
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Николай Алтухов‏ @altnik1

Москва рассматривает ограничение или полный запрет импорта медикаментов из США.
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Кто в этом списке из простых украинцев - вероятно что никто и только приближенные к барыге это точно...
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У нас ведь оно как: -Всё во имя человека, всё для блага человека. И я кажется знаю этого чаловека. Я видел его не трибуне.
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Наверное про-спонсировал свое лечение диабета за рубежом.
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Тисячі виходять на мітинги з вимогами і реакції 0. А тут вийшло 20 чоловік і раз- 186 млн.Чому я не зустрічав ні одної людини яка б лікувалась за бюджетні кошти
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа лечение украинцев за рубежом дополнительно выделили 186 млн гривен, - Минздрав
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