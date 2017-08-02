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 Политика Украины
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 В Киеве 3 и 4 августа ограничат движение из-за ремонта дорог

дороги омелян

Водителям стоит рассчитать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

В Киеве 3 и 4 августа частично ограничат движение на некоторых улицах в связи с проведением ремонта дорожного покрытия. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Так, с 8:00 3 августа до 12:00 4 августа частично ограничат движение на ул. Маричанской. Коммунальщики будут ремонтировать дорожное покрытие на участке от ул. Васильковской до ул. Казацкой.

С 20:00 3 августа до 06:00 4 августа движение транспорта на пер. Сахарном и ул. Сырецкой на участке от ул. Кирилловской до ул. Копыловской будет ограничено.

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Такого масштабу ремонту доріг Київ не бачив ніколи.
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Так у нас никогда главой Укравтодора не был экс-министр Польши, как сейчас
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Если кто не в курсе, указанный участок находится практически в частном секторе и его длина метров аж где-то двести... Меняется страна к лучшему вобщем. Реформы идут. Дороги строятся! Ура адназначна!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве 3 и 4 августа ограничат движение из-за ремонта дорог
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