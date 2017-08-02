 В Киеве 3 и 4 августа ограничат движение из-за ремонта дорог

В Киеве 3 и 4 августа частично ограничат движение на некоторых улицах в связи с проведением ремонта дорожного покрытия. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".
Так, с 8:00 3 августа до 12:00 4 августа частично ограничат движение на ул. Маричанской. Коммунальщики будут ремонтировать дорожное покрытие на участке от ул. Васильковской до ул. Казацкой.
С 20:00 3 августа до 06:00 4 августа движение транспорта на пер. Сахарном и ул. Сырецкой на участке от ул. Кирилловской до ул. Копыловской будет ограничено.
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