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 ГСЧС ликвидировала очаги лесных пожаров на Херсонщине

гсчс

ГСЧС удалось локализовать и ликвидировать очаги лесных пожаров в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

1 августа вблизи с.Коханы возникло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 4 га. В 19:00 пожар был локализован на площади около 4 га. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 68 человек личного состава. Вертолет МИ-8 Министерства обороны Украины осуществлял воздушную разведку и совершил 2 сброса по 2,5 тонны воды.

"По состоянию на 7 часов 2 августа: открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления. К дежурству от ГСЧС привлечено 5 ед. техники и 15 чел. личного состава", - сообщает пресс-служба.

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Пожар на территории Гладковского лесничества Голопристанского лесного хозяйства 1 августа в 18:10 был локализован на площади около 3 га. К тушению пожара были привлечены 19 единиц техники и 55 человек личного состава.

"По состоянию на 7 часов 2 августа: открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления. К дежурству от ГСЧС привлечено 1 ед. техники и 3 чел. личного состава", - сообщили в ГСЧС.

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