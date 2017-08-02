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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8813) Пашинский (571) расследование (2270) стрельба (2484)

 Мы намерены обжаловать в суде закрытие дела против Пашинского по факту инцидента в селе Хлепча, - адвокат Химикуса

фемида

Защита Вячеслава Химикуса намерена обжаловать в суде постановление следователя Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении народного депутата Сергея Пашинского.

Об этом сообщила в комментарии "112 Украина" адвокат Химикуса Марина Панова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы намерены в суде обжаловать постановление о закрытии этого уголовного дела", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура закрыла дело против Пашинского по факту инцидента в селе Хлепча

Вместе с тем, адвокат не уточнила, когда именно будет подана жалоба.

Отметим, что вчера стало известно, что Генпрокуратура закрыла дело против Пашинского по факту инцидента в селе Хлепча

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту расследует Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

Также читайте: Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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Если преследовать стрелка по крепосным Пашинского, то Хуйло точно нападет
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И Йула, и Йугик. Походу Януковощ единственный кто не зассал посадить олигофренов
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Сидів??? Навіть не смішно!!! Гадаю що богато українців побажали би так сидіти !!!)))
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пашинский тварь, трусливая конченная тварь и такой вердикт тому подтверждение
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Весь український істеблішмент -це єдине Кучмівське кубло , гельмінтів -політиканів!!)))
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Українські судді самі доброчесні в світі і все це завдяки рішучим рехвормам чоколадних рехворматорів !!!))
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Может не совсем по теме,но считаю это тоже дело правохранительных органов.
Просили репост.
"Вы не представляете, кого затронули!" На Киевщине чиновница устроила террор семье АТОшника

https://www.obozrevatel.com/kiyany/money/67091-vyi-ne-predstavlyaete-kogo-zatronuli-na-kievschine-chinovnitsa-ustroila-terror-seme-atoshnika.htm
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. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
Источник: https://censor.net.ua/n450072

тобто легальність зброї під питанням але справу вже закрили
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Пашинский стрелял в безоружного человека ! Мы живем в фильме Голодные игры или в правовом государстве ?
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Адвокат у Химикуса какая-то не уверенная, не принципиальная . Толи не компетентная то ли ждут сумму отката.
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То есть версия о том, что пашик 2 раза стрелял в парня, один промазал, или "предупредительный" был после - боевого - вообще не рассматривается? Дурак пашик что не добазарился с жертвой - явно "пожадничал", дурак луцик, что позволил в эту голимую отмазку себя втянуть.
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"Я шёл в библиотеку - хотел перед сном стихи почитать - а в это время на меня набросился ..."

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Вводим понятие ЕСЛИ не наказуемый БЕС ПРЕДЕЛ ОТ ВЛАСТИ - то это "ПАШИНСКИЕ"
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Пашинский умудрился саму Фемиду подкупить-за которой все Барыги прячутся???
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даже если бы плешивский завалил наглухо этого химикуса, и в придачу еще пару тройку химикусов - его бы никогда не признали в чем-то виновным. не с украинской системой кривосудия. реформированной кстати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы намерены обжаловать в суде закрытие дела против Пашинского по факту инцидента в селе Хлепча, - адвокат Химикуса
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