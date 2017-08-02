 Мы намерены обжаловать в суде закрытие дела против Пашинского по факту инцидента в селе Хлепча, - адвокат Химикуса

Об этом сообщила в комментарии "112 Украина" адвокат Химикуса Марина Панова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы намерены в суде обжаловать постановление о закрытии этого уголовного дела", - сказала она.
Вместе с тем, адвокат не уточнила, когда именно будет подана жалоба.
Отметим, что вчера стало известно, что Генпрокуратура закрыла дело против Пашинского по факту инцидента в селе Хлепча
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту расследует Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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Просили репост.
"Вы не представляете, кого затронули!" На Киевщине чиновница устроила террор семье АТОшника
https://www.obozrevatel.com/kiyany/money/67091-vyi-ne-predstavlyaete-kogo-zatronuli-na-kievschine-chinovnitsa-ustroila-terror-seme-atoshnika.htm
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Источник: https://censor.net.ua/n450072
тобто легальність зброї під питанням але справу вже закрили
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