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 Сквер Небесной Сотни окончательно вернулся в собственность Киева

сквер небесной сотни

В среду, 2 августа 2017 года, Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решения хозяйственных судов предыдущих инстанций, по которым земельные участки сквера Небесной Сотни возвращены в собственность киевлян.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

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"Суд отклонил жалобу представителя компании-застройщика по основаниям недоказанности и необоснованности", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что город совместно с прокуратурой отстаивал в суде возврат этой земли с 2014 года.

Напомним, Киевский апелляционный хозяйственный суд 23 мая 2017 года оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева по иску столичной прокуратуры о возвращении в государственную собственность земельных участков вблизи Михайловской площади, где гражданами обустроен сквер Небесной Сотни.

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А когда вернется в собственность киян закрытая мародерами для прохода изгоев улица Банковая?
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А в Одессе нет Сотни, переименовали в Инглези?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСквер Небесной Сотни окончательно вернулся в собственность Киева
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