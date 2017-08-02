 Сквер Небесной Сотни окончательно вернулся в собственность Киева

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд отклонил жалобу представителя компании-застройщика по основаниям недоказанности и необоснованности", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что город совместно с прокуратурой отстаивал в суде возврат этой земли с 2014 года.
Напомним, Киевский апелляционный хозяйственный суд 23 мая 2017 года оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева по иску столичной прокуратуры о возвращении в государственную собственность земельных участков вблизи Михайловской площади, где гражданами обустроен сквер Небесной Сотни.
698 4
Художественную мастерскую памяти самого молодого Героя Небесной сотни Войтовича открыли на Тернопольщине. ВИДЕО(3)
Жена одного из Героев Небесной Сотни половину полученной за погибшего мужа компенсации передала на помощь армии, - волонтерский фонд "Вернись живым"(14)
Сегодня самому юному Герою Небесной сотни Войтовичу исполнился бы 21 год. ФОТО(33)
Принято решение о проведении конкурса проектов Мемориала Небесной Сотни, - Ковальчук(2)
Глухий кут судів: три роки боротьби за сквер Небесної сотні(0)
Кабмин поддержал проведение конкурса проектов музея-мемориала "Революции достоинства"(4)
Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам(57)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить